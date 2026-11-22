Kam se vrtne? Soud vyzval legendu Sparty Horsty Siegla k vyklizení luxusní vily. Blázen bez Vánoc?
Pyšná princezna. Byl jednou jeden král. Tři oříšky pro Popelku. Pelíšky. Taky se těšíte na to, jak se při louskání ořechů uvelebíte v teple pelíšku před vánoční televizí? Horst Siegl ( 57) zřejmě ne!
Těžký život dobrodruha. Bývalá střelecká ikona Sparty Siegl přišla kvůli gigantickým dluhům o luxusní stavení v pražské čtvrti Lipence v ceně 28 milionů kaček zkraje letošního roku. »Dobrodějové«, věřitelé z firmy Across Moravia Invest, a. s., ho tam nechali pár pátků přebývat, aby si ve finále vymohli jeho totální vystěhování z baráku i z pozemků. K čemuž se asi Siegl neměl. „Do patnácti dnů,“ stanovila šibeniční lhůtu ve čtvrtek šéfová Obvodního soudu pro Prahu 5 Klára Hronová. Horst ani jeho paní Zdena u toho nebyli. Tuší, co ten ortel obnáší?
Ví vůbec, v čem jede?
„Hele, my jsme věděli, že ten jeho barák jde do p*dele. Ale s klukama ze Sparty jsme mu chtěli pomoct, aby mu zůstaly aspoň nějaký prachy,“ začal své vyprávění bývalý Sieglův parťák v rudém triku. „Odmítl nás. Chová se jako blázen, který snad ani neví, v čem jede. Žije v domnění, že je přece on ten slavný Sigi, kterýmu se nemůže nic stát. To mu asi tvrdí i lidi kolem něj a tahají z něj poslední peníze,“ dodal. No a ten slavný »Sigi« nereaguje na volání ani na psaní. Už shání záložní neútulnou ubikaci na Vánoce?
Posledních 15 dnů pravdy: »SIGI«, PROBER SE!
Barák na věřitele, kterým dlužil majlant, musel Siegl přepsat už začátkem roku. K vystěhování se ale neměl, a tak se firma Across Moravia v září obrátila na soud, aby vydal příkaz k vyklizení nemovitosti. To se nyní stalo a Horst má teď úplně poslední šanci, jak nevyhnutelný proces aspoň trošku zbrzdit. Do 15 dnů od doručení rozsudku se může odvolat, což by mělo na vykonatelnost odkladný účinek. Probere se »Sigi«, nebo to zase nechá vyhnít a bude doma čekat, až mu na dveře zaklepe exekutor s policisty a vyklízecí četou?
Místo kapra makrela
V roce 2014 začal Horst Siegl sekat dluhy jako Baťa cvičky. Ručil za ně svojí přepychovou rezidencí v krajině na břehu Berounky. V sousedství dalších slavných sparťanů Ivana Haška a Jozefa Chovance. Sekeru zaťal z původních 2,5 milionu na více než osmnáct (!) a pak už mu nezbylo nic jiného než vilu věřitelům »odevzdat«. Majitelem už dávno není, přesto dům neopustil. A tak ho teď, bez úcty k vánoční rybě, u soudu kostí jako makrelu.