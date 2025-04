Čekáme na sebevraždu šíleného Čecha Haška! Tohle napsal na sociální síť Dmitrij Medveděv , bývalý ruský prezident i premiér a dodnes vlivný muž Kremlu. Co na to říká sám Dominik Hašek? „Jsem konsternovaný, že stále jeden nejvlivnějších ruských politiků mně, občanovi České republiky, veřejně vyhrožuje zabitím,“ reaguje legendární hokejový brankář v obsáhlém rozhovoru pro web iSport, v němž se podivuje, že na to vůbec české úřady a instituce nereagovaly. Navíc pokračuje v kritice NHL a diví se, že sportovní celebrity z celého světa veřejně gratulují Ovečkinovi…

Ve svých názorech je neústupný. Olympijský šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se nebojí veřejně vymezovat vůči ruskému prezidentovi Putinovi i vedení NHL. Jenže ruská strana teď vypustila těžký kalibr…

V interview pro iSport Hašek svoje postoje vysvětluje a reaguje i na kritiku, která se týká jeho. Proč kritizuje Rusko, když v něm hrál? A má to vůbec zapotřebí? „Nejdůležitější pro mě je, že vím, že to, co říkám a píšu, muže zachránit spoustu lidských životů,“ říká hokejová legenda.

Zaregistroval jste vzkaz od bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva na síti Telegram, kde gratulaci Ovečkinovi zakončil takto: P.S. Čekáme na sebevraždu šíleného Čecha Haška?

„Ano, četl jsem to. Jednoznačně mi tento člověk veřejně vyhrožuje vraždou.“

Co na to říkáte?

„Co na to říkám? Že jsem konsternovaný, že bývalý prezident Ruské federace a stále jeden z nejvlivnějších ruských politiků mně, občanovi České republiky, veřejně vyhrožuje zabitím a naše ministerstvo vnitra na to vůbec nereaguje žádným prohlášením a odsouzením.“

Neozvaly se ani další instituce?

„Ne. Ani mezinárodní nebo český olympijský výbor, mezinárodní hokejová federace, český hokejový svaz nebo klub, kde jsem prožil největší část mé hokejové kariery. Ne, nevyžaduji ani v nejmenším nějaký speciální přístup. Ale považuji za úplnou samozřejmost a nutnost, že kdykoli se něco podobného jakémukoli občanovi naší či jiné země přihodí, tak všechny demokratické instituce takovéto jednání odsoudí a přispěchají napadenému občanovi na pomoc! Přístup nevšímání si a přehlížení těch nejhorších zločinných výhružek, který všechny uvedené organizace zvolily, je hrozně nebezpečný a za mě odsouzeníhodný. V zásadě tím zločinnému ruskému režimu vzkazují, že v podobných výhružkách vůči občanům druhých zemí může Rusko bez nejmenších problémů pokračovat.“

Jaké tedy budou vaše další kroky?

„Čekal jsem schválně pár dní, abych někoho nekritizoval neprávem. V příštích dnech určitě chci napsat dopis našemu ministrovi vnitra, protože myslím, že péče o bezpečnost našich občanů má na starost především jeho resort.“

A co ty další organizace, které jste zmiňoval?

„Ano zmiňoval, protože jsem byl dlouhou dobu svého života i jejich součástí… Doufám, že se mně v následujících dnech ozvou a že především slova ruského politika odsoudí. A že každá organizace bez výjimky si uvědomí, že už nikdy nesmí přehlížet takovéto šílené vyhrožování vůči svým současným ani bývalým členům.“

Dostáváte od Rusů, ať jsou to politici, bývalí sportovci nebo běží občané, nějaké výhrůžky za svoje postoje?

„Ne, nedostal jsem je předtím nikdy. Tato byla první. Naopak cítím jak od našich, tak i od lidí z jiných zemí velkou podporu. Ta je vzájemná a já si jí velmi vážím.“

Neobáváte se o svoje zdraví nebo dokonce život? Že by vás ruský režim za vaše silná slova chtěl odstranit?

„Zločinný ruský režim má zkušenosti s vraždami na území Evropy včetně naší země. Jen těch prokázaných případů je několik. Nikdo nemůže pochybovat, že v podobných akcích současné Rusko bude mít snahu pokračovat. Je především na vedení naší země, aby před těmito zločinci své občany ochránilo. V tomto směru je ovšem velmi důležitá spolupráce pokud možno co největšího počtu českých obyvatel. Čím více budeme jednotní, tím lépe budeme i těmto teroristickým útokům odolávat. I když stoprocentní bezpečnost momentálně těžko můžete docílit.“

Snažil se vás někdo jiný zastrašit?

„Ne, nikdy. Jak jsem říkal, pokud Medveděvova slova mám brát jako zastrašování, tak toto je první případ. Pro mě to však znamená, že pokud tato slova pronáší člověk, který Evropě včetně Ukrajiny již několikrát vyhrožoval jadernou bombou, tak to co dělám, dělám dobře.“

Máte na mysli svoje kritické postoje vůči ruské agresi?

„Ano, jistě. Kritické postoje vůči ruské agresi a všem ruským zločinům s touto agresí spojenými včetně genocidy ukrajinských dětí. Ale jak víte, snažím se rovněž maximálně poukázat a zkritizovat, když postoj demokratických zemí a jejich různých organizací a federací napomáhá ruské agresi. NHL uvádím jako jeden z konkrétních příkladů, ale samozřejmě je jich mnohem víc a dohledáte je v mých veřejných sděleních.“

Ovečkinův rekord? V NHL jsou určitě rádi, že to mají za sebou

Zaregistroval jste nějakou reakci od vedení NHL za vaše aktuální postoje v souvislosti s tím, že Alexandr Ovečkin překonal Wayna Gretzkyho?

„Ne, nic. Já jsem své oficiální vyjádření napsal a veřejně sdělil. Může ho kdokoli dohledat na mém účtu na síti X. Ale žádná reakce nepřišla.“

Ovečkin má stále na svém oficiálním instagramovém účtu společnou fotku s Putinem a den po rekordu na něj umístil video z oslav. Je i tohle důkaz propojení sportu a politiky?

„Pokud hrajete na plácku s kamarády, tak se nejedná o politiku. Kdykoli se ovšem jedná o veřejnou akci, opakuji veřejnou, tak je to už součást politiky. Sport byl, je a vždycky bude součástí politiky. A politika byla, je a vždycky bude součástí sportu. A čím ten sport je sledovanější a čím má větší dosah, tím více bude politiky využíván. To je fakt. Jen podotknu, že to dělá každá země a není na tom vůbec nic špatného. Tedy až do chvíle, kdy země daného sportovce začne vést agresivní válku a zabíjí lidi! V tu chvíli se sportovec dané země stává obrovskou reklamou na válku a kvůli jeho hře následně umírají lidé. A to, že má tento sportovec na svém profilu fotku největšího současného zločince Putina, tu reklamu na válku ještě zvyšuje. Ale i bez této fotky by byl reklamou na válku. Nenechme se tím nikdo zmást.“

Co říkáte na to, že Gretzky pronesl, že jeho dědeček byl Rus a byl by velmi šťastný, „kdyby Rus překonal můj rekord?“ Přitom to byl Bělorus, navíc spolu dědeček s babičkou komunikovali podle jeho dřívějších slov ukrajinsky... Není to nešťastné vyjádření?

„Jeho dědeček, pokud vím, byl z půlky Bělorus a z půlky Ukrajinec. Takže s Ruskem s největší pravděpodobností neměl nic společného. Nebo lépe řečeno – s Rusy se vzhledem k historii své země moc nemusel. Je dost překvapivé, že by jeho dědeček byl hrdý na to, že jeho vnuka překonal občan státu, který každý den vraždí desítky či stovky lidí na území Ukrajiny, jejíž řečí jeho děda mluvil.“

Sledoval jste utkání, v němž Ovečkin překonal Gretzkyho? A následný ceremoniál?

„Ne. Já NHL prakticky nesleduju od počátku války. Pro mě je hrozné dívat se na ligu, která je reklamou na ruskou imperialistickou válku a která má velký podíl na obrovském množství ztracených a zmrzačených životů. Ale abych to upřesnil – asi dva nebo tři zápasy v prvních dvou sezonách během války jsem viděl. Ale to bylo, jestli si dobře pamatuju, ne kvůli zápasu, ale kvůli tomu, že jsem se potřeboval s někým setkat.“

Jsou podle vás ve vedení NHL lidé, kterým vadí, že soutěž dál nechává ruské hráče dělat reklamu na válku? A jenom nemají dost síly, aby šéfa Bettmana přesvědčili?

„Já už se dnes s těmi lidmi téměř neznám. Bezpochyby tam i takoví lidé jsou. Ale vedení rozhodlo o určité cestě a tu nyní všichni následují.“

Myslíte si, že NHL je ráda, že Ovečkin už Gretzkyho překonal a toto citlivé téma přešlo? A netáhne se do příští sezony?

„Určitě jsou rádi, že to mají za sebou, ale stín toho vše se za NHL nyní potáhne minimálně mnoho let. Já doufám, že se postupně veřejné mínění celosvětově a samozřejmě i v Severní Americe posune natolik, že si stále víc lidí bude uvědomovat, jaké obrovské škody NHL svým postojem Ukrajině napáchala. Považuji za správné, aby za to liga Ukrajině dřív či později zaplatila desítky miliard dolarů. A také pro to udělám, co je v mých silách.“

Přemýšlel jste, proč Američané tolik neřeší osud Ukrajinců? Je to tím, že je to konflikt od nich hodně vzdálený?

„O tom není třeba přemýšlet. Všichni známe přísloví „z cizího krev neteče“. Ano, tak se nyní chová většina Američanů. Úspěch jejich milovaného mužstva je pro ně více než životy kluků a holek bránících svoji vlast někde deset tisíc mil daleko. Řekněme, že Ovečkinovi na stadionu aplaudovaly tisíce maminek a tatínků. Myslíte si, že by stejně tleskali, kdyby ruské bomby dopadaly na dětská hřiště v jejich čtvrtích, a na školy a nemocnice v jejich městě? A jejich dětem dnes chyběly končetiny od ruských bomb, případně jim děti byly uneseny do Ruska, jejich bráchové a sestry se každý týden vraceli zmrzačeni z fronty při obraně své země nebo se už nevrátili vůbec? A to všechno kvůli státu, jehož hráč je občanem? Vždyť tento ruský občan hrozné zločiny svojí země za více než tři roky nikdy neodsoudil. Jsem přesvědčený, že v tu chvíli by se chovali úplně jinak. Avšak zachovali se tak, jak se zachovali. Nadřadili rekord sportovce nad lidské životy pro ně neznámých lidí a to je pro mě odsouzeníhodné.“

Když jsem hrál v Rusku, považoval jsem ho za demokratickou zemi

A co si myslíte o známých sportovcích z celého světa, kteří Ovečkinovi poslali gratulace?

„V zásadě pro ně platí přesně to, co popisuji v minulé odpovědi. Zajímalo by mě, jestli by Ovečkinovi poslali stejnou gratulaci, kdyby některé z jejich dětí přišlo kvůli ruským bombám o končetiny nebo jejich blízcí a kamarádi se z fronty při obraně své země vrátili zmrzačeni či se nevrátili vůbec... A přesně tyto věci se staly každému druhému dospělému člověku na Ukrajině.“

Oni to však hodnotili čistě ze sportovního hlediska, nebo ne?

„Jenom zopakuji. Jakmile člověk vystupuje veřejně, tedy v NHL vjede na led, automaticky reprezentuje svůj klub, město i zemi, které je občanem. V tu chvíli se stává součástí politiky a politiky je také řádně využívaný. Vy jste novinář a třeba budete mít možnost s Federerem, Jordanem, Gretzkym, Pastrňákem či některými dalšími mluvit. Určitě se jich zeptejte. Myslím si, že jejich odpověď nezajímá zdaleka pouze mě. A co je navíc smutné - jejich slova a jejich tváře nyní bude ruská vláda v čele s Putinem využívat k dosažení svých zločinných imperialistických cílů.“

Jak byste reagoval na kritiku, která je často slyšet i v Česku: Že i vy jste dřív hrával v Rusku, vydělával jste tam peníze, a teď právě Rusko tak kritizujete?

„Vždy musíte vycházet ze znalostí v daný moment. Když jsem hrál v Rusku, tak jsem ho považoval za demokratickou zemi, která je sice ještě kousek za námi, ale vydala se správnou cestou. Ani ve snu by mě nenapadlo, že za čtyři roky nato anektuje Krym a za jedenáct let rozpoutá největší válku v Evropě od té druhé světové. O to více nyní upozorňuji na současné ruské zločiny, aby lidé byli co nejlépe informováni.“

Vnímal už jste během svého angažmá v KHL blízké propojení mezi ligou a politikou?

„Jak jsem zmínil už v jedné z předchozích odpovědí, sport a politika jsou vždy propojené. Vidím to dnes v maličkém městě v Novém Kníně, kde bydlím. Vidím to na mužstvu HC Dynamo Pardubice, kde klub vysílá vždy nějakého svého zástupce do zastupitelstva města. To samé platilo v NHL. A samozřejmě to tak fungovalo i v KHL. Každá země má svá specifika a Rusko je v tomto směru zřejmě nespecifičtější.“

Jak jste tehdy nahlížel na Putina?

„V roce 2010? Vycházel jsem z toho, co jsem slyšel v mediích. Ale je třeba říct, že jsem se o něj téměř nezajímal. Už si fakt nepamatuju, co jsem si o něm myslel. Pro mě to tenkrát nebyl vůbec podstatný člověk.“

Na sociálních sítích se objevují i názory, že Hašek je „blázen“ a měl by s tím už skončit... A netahat do sportu politiku. Co byste takovým lidem vzkázal?

„Ano jsou i tací. Nevím, jaká je jejich motivace. Proč druhému člověkovi chtějí brát možnost veřejně se vyjadřovat? To musí nejlépe vědět oni sami. Já však cítím obrovskou podporu od těch, kteří chtějí, abych si své názory nenechával pro sebe a abych byl co nejvíc slyšet. A já za sebe mohu říct, že jsem moc rád, že se takto mohu s ostatními o své názory podělit. A úplně nejdůležitější pro mě je, že vím, že to, co říkám a píšu, muže zachránit spoustu lidských životů."

Dostáváte se občas do střetu i s vašimi bývalými spoluhráči? Kteří vás kritizují za vaše politické postoje?

„Popravdě, s žádným bývalým spoluhráčem jsem se do střetu nedostal. Alespoň teď mě nikdo nenapadá.“