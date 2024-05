Slovenský útočník skončil v NHL kvůli „lajně“. A teď hurá do ruské KHL

Slovenský útočník Adam Ružička (25), který v mládí odehrál i dvě sezony za Pardubice, má po ostudě v NHL namířeno do ruské KHL. Posílí Spartak Moskva, klub to oznámil na sociálních sítích. V Arizoně nedávno Ružička skončil poté, co na svém Instagramu zveřejnil kontroverzní video s lajnou bílého prášku. Sice ho záhy smazal, ale na veřejnost se obrázky dostaly a zámořský klub s ním okamžitě rozvázal smlouvu.

Bratislavský rodák Adam Ružička v minulosti oblékal i dres Pardubic. V letech 2014 až 2016, nastupoval za dorost a juniorku Dynama, zahrál si mimo jiné s Filipem Zadinou, Davidem Tomáškem, Danielem Voženílkem, Karlem Vejmelkou nebo Janem Ščotkou. Z Pardubic odcházel jako talent do zámoří, v roce 2017 ho draftovalo Calgary ve čtvrtém kole (109.)

O místo v sestavě Flames bojoval tři roky na farmě, v elitní soutěži odehrál Ružička za Calgary 114 zápasů (14+26). V lednu si ho z waiver listu stáhla Arizona. Naskočil do tří zápasů, ale video s lajnou bílého prášku a platební kartou byl jeho konec.

„Jsem rád, že všechno dopadlo takhle,“ citoval Ružičku klubový web Spartaku Moskva. „Stal jsem se součástí významného klubu, jakým je Spartak Moskva. Obzvlášť se těším, že budu hrát po boku manžela mé sestry – Michala Čajkovského. Chci vzkázat všem fanouškům Spartaku, že už se nemůžu dočkat začátku nové sezony a našich vítězství.“

Do Ruska míří i další slovenský reprezentant obránce Mário Grman. Z Vítkovic se stěhuje do Admiralu Vladivostok, podepsal smlouvu na rok. Ruský klub o tom informoval na sociální síti. Během mistrovství světa nechtěl Grman, účastník šampionátů z let 2018, 2021, 2022 a 2023, o novém angažmá mluvit. „Řeší se to. Jestli to bude lepší, to můžeme říct až po sezoně.“