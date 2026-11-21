Sáblíková & Zdráhalová: Dojemné přání
Jméno Nikola pochází ze spojení řeckých slov niké (vítězství) a láos (lid). V případě Nikoly Zdráhalové (30) šlo při pátečním svátku o výhru lásky (řecky erós)!
Na Nikoliny jmeniny si totiž vzpomněla rychlobruslařská legenda a její právoplatná partnerka Martina Sáblíková (39). „Všechno nejlepší, Nikol!“ napsala k fotce Zdráhalové v bílém.
Niky, která se rozhodla aktuální sezonu vynechat, zase sdílela fotku s pořádným kusem flákoty a vyznáním: „Láska prochází žaludkem!“
Rychlobruslařský pár přestal tajit dlouho trvající lásku loni na jaře po dotazech Blesku, letos v létě měl svatbu. Teď si obě dámy užívají společný čas, byť Martina coby asistentka reprezentačního kouče Nováka ani po konci kariéry nezůstala mimo kolotoč Světového poháru.
V den svátku Zdráhalové si navíc pět minut slávy »ukradl« pro sebe nástupce Sáblíkové: Metoděj Jílek (20) v Japonsku suverénně ovládl závod na 5000 m.