Snoubenec Jákliové po její smrti nesmutnil dlouho: Čeká dítě s jinou?!
V lednu otřásla Slovenskem i Českem zpráva o tragické nehodě, při které nečekaně přišla o život influencerka Monika Jákliová (†31). Hluboce zarmoucený byl nejen její expřítel a otec její jediné dcerky Gábor Boráros (33), ale také snoubenec Roderik. Jak se ale zdá, z obrovského neštěstí se dokázal oklepat překvapivě rychle...
Monika po rozchodu s MMA zápasníkem Gáborem Borárosem našla štěstí po boku partnera Roderika. Podnikatel z Komárna ji brával na luxusní dovolené a Jákliová po jeho boku doslova zářila. Mnohé proto nepřekvapilo, když se dvojice loni v létě zasnoubila. Jenže tahle pohádka neměla šťastný konec. Letos v lednu Monika nad ránem těžce havarovala a na následky zranění zemřela. Jedním z těch, kteří na pohřbu prožívali největší žal, byl právě její snoubenec Roderik.
Jenže podle informací, které se dostaly k redakci slovenského webu Pluska.sk, se zdá, že smutku se dokázal velmi rychle zbavit a momentálně si štěstí buduje s někým jiným. „Mám informace o tom, s kým tvoří pár Roderik, snoubenec Moniky Jákliové,“ napsal novinářům jeden ze čtenářů. Záhy se na instagramovém profilu Drámy z influ sveta objevila totožná informace i s fotkami.
„Měsíc po smrti Moniky a on už má druhou, která je údajně i těhotná! Na Moničinu smrt se zapomnělo, vyšetřování je zastaveno a život jde dál,“ napsal k obrázkům anonym. Slovenské redakci se následně povedlo zjistit, že dotyčnou po Roderikově boku by měla být jistá Lucia H., která se s Monikou dokonce osobně znala!
Přeskočila snad mezi nimi jiskra ve chvíli, kdy se oba snažili vstřebat bolestnou ztrátu?