Zlatá Lu: Tajemství původu... a další perličky!
Její geny jsou jako z Babylonu! Šampionka z halového MS, které nikdo neřekne jinak než Lu, se narodila v Ostravě-Porubě. To je toho, vždyť ročně tu přijde na svět přes 2000 dětí. Ale tahle holka není tuctová!
Tatínek zlaté čtvrtkařky pochází z Angoly, který na studiích v Rusku potkal Anastasiji. I kvůli rasismu se vydali do Belgie. Ale kvůli problémům s vízy se zasekli v Česku. Narodila se jim dcera, s níž se v jejích dvou letech přestěhovali do Tábora.
Jméno podle zázraku
A co to jméno – Lurdes Gloria Manuel? První odkazuje na město zjevení Panny Marie ve Francii, druhé dostala po dědečkovi, byť rodinné příjmení zní Teca.
S takovým rodokmenem by mohla klidně reprezentovat jinou zemi. „Vůbec! Neberu to tak, jestli jsem stoprocentní Češka nebo někdo jiný, prostě závodím za zemi, ve které žiju, k níž mám vztah,“ přihlásila se Lu před olympiádou v Paříži v roce 2024 prostřednictvím Magazínu Mf DNes hrdě hlásí k vlajce s modrým klínem i státní hymně. Takže fanoušci zlatého zázraku teď mohou volat: Gloria! Sláva!
Blázen do karaoke
- Doma se mluvilo rusky a portugalsky, takže češtinu pochytila až ve školce.
- Atletice se věnují i sestra Linda Angela a bratr Christian Teca.
- Na závody si občas plete copánky, což zabere klidně i pět šest hodin.
- Miluje tanec a zpěv. Je prý blázen do karaoke. Zpívá si, kamkoli přijde. Až se z toho trenérům ježily vlasy!
- Začínala s gymnastikou, na tartanu běhala zprvu tratě 800 m a 60 m. Že čtvrtka bude osudová, přišly s tehdejší trenérkou Chládkovou spíš omylem.
- Příprava pod nizozemským koučem Muewlym vyjde ročně na cirka milion korun českých.