Pastrňákovi ukázali rozkošné fotky novorozené dcerky: Jak se jmenuje?
Tak to jsou oni, mého srdce šampioni. Švédka Rebecca, půvabná manželka nejlepšího hokejisty Česka Davida Pastrňáka (29), ukázala dojemné snímky šťastné rodinky, jež se v polovině března rozrostla o dcerku.
Usměvavá maminka teď prozradila její jméno. „Absolutní blaho při vítání naší holčičky jménem Maya Ivy,“ napsala pod rozněžnělé fotografie, kde velký Medvěd »Pasta« září jako nejjasnější hvězda Malého medvěda Polárka.
„Máme takové štěstí, že tohle můžeme zažít znovu,“ je vděčná Rebecca. S Davidem si před pěti lety prošli peklem, když jim šest dnů po narození zemřel prvorozený syn Viggo.
Jen díky lásce tragické období překonali a dnes se na ně z dětského pokojíčku chechtá kromě novorozeněte i jeho velká ségra Freya, jež by na sourozenci mohla oči nechat.
Stejně jako hrdí maminka s tatínkem.