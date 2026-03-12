David Pastrňák je podruhé táta: Porod a hned zápas!
Obrovská radost! David Pastrňák a jeho partnerka Rebecca přivítali na svět druhého potomka. Česká hokejová superstar je teď táta od dvou holek!
Že se u mistra světa z Prahy něco děje, naznačovaly už během dne informace reportéra Jima McBridea: „David vynechal ranní předzápasový trénink, hrát by ale měl.“ A pak to přišlo! „Podle trenéra Sturma David Pastrňák a jeho žena Rebecca přivítali na svět dceru. Gratulujeme! Předpokládá se, že David dnes bude hrát," oznámili Boston Bruins na síti X.com. »Medvědi« o půlnoci českého času vyzvou San Jose Sharks.
Na jméno holčičky zatím natěšení fanoušci čekají. Šťastní rodiče si pochopitelně užívají první společné chvíle jako čtyřčlenná rodina v soukromí a k narození dcery se zatím nevyjádřili.
David s Rebeccou už mají doma 2,5letou dcerku Freyu Ivy, ze které teď je velká ségra. V červnu 2021 Pastrňákovi prožili obrovskou tragédii, když šest dní po porodu zemřel jejich syn Viggo.