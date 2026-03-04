Pastrňák a těhotná Rebecca: Milionový mejdan!
Místo ramenou, suspenzoru a holení se tentokrát navlékl do kvádra, nabídl rámě své půvabné těhotné lásce Rebecce a vyrazil na mejdan.
Hokejista David Pastrňák (29) byl hvězdou charitativního večírku nadace Bruins Fundation, na němž se pily luxusní drinky a jedly vytříbené laskominy. Vzduchem létaly virtuální bankovky. To vše pro dobrou věc.
„Vybrali jsme přes milion dolarů,“ sčítali účty organizátoři. »Pasta« bavil společnost. Ochotně se fotil, staral se o svoji krásku, jež mu co nevidět porodí potomka, a podvědomě myslel na hokej: „Naším jediným cílem je play off. Osud byl proti nám, lidi pochybovali, ale před olympijskou přestávkou jsme se dostali do skvělé pozice. Nesmíme to promarnit!“