Pastrňákovi vzali na zápas i osmidenní dcerku: Zbytečný risk s miminkem
Jasně, chtěli se pochlubit celému světu, jak jim to jako čtyřčlenné rodince náramně sluší. Jenže teď jsou terčem kritiky. Manželka Davida Pastrňáka (29) vzala na hokej i jejich osmidenní dcerku!
Dvouletá Freya Ivy se při rozbruslení smála na tatínka, přes plexisklo si spolu i pomyslně plácli. Fanoušky ale před duelem Bostonu s Winnipegem zaujala jiná věc. Za mantinelem stojící »Pastova« švédská ženuška Rebecca chovala v náručí malý bílý uzlíček.
Ano, to je ona! Teprve osmidenní dcerka, jejíž jméno (rodiče ho ještě oficiálně neoznámili) má být Jimena!
Bacily i hluk
Zbláznili se?! Vždyť přece v prvních týdnech po narození je miminko nejvíce zranitelné. Obecně platí pravidlo o šestinedělí, kdy má mít k novorozenci přístup pouze nejbližší rodina. A fandové si ťukají na čelo, proč Pastrňákovi takto hazardují. Vždyť bostonská TD Garden byla při včerejším utkání vyprodaná, tísnilo se v ní 17 850 diváků! Netřeba mluvit o tom množství bacilů či extrémním hluku...
Přítomnost jeho tří holek nicméně českého snajpra nabudila. Nejprve dostal 2+2 minuty za vysokou hůl, vzápětí šikovným gólem rozjel koncert Medvědů, kteří soupeře sfoukli 6:1. A Pastrňákova druhá dcerka byla zcela jistě nejmladší fanynkou v aréně.
Názor experta
„Není to prostředí, které by bylo pro několikadenní novorozené miminko považováno za optimální, zejména kvůli možné infekční zátěži, teplotnímu diskomfortu a hluku. Současně ale předpokládám, že rodiče byli o těchto rizicích informováni a snažili se jejich dopad maximálně omezit. Samozřejmě také neplatí, že by dítě mělo vyrůstat v úplně sterilním, skleníkovém režimu. Přesto by byla v prvních dnech po porodu v podobných situacích na místě spíše zdrženlivost.“ řekl pro Blesk prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Porodnice U Apolináře, VFN Praha.
