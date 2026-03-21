Pastrňákovi vzali na zápas i osmidenní dcerku: Zbytečný risk s miminkem

Pastu přišly podpořit všechny jeho holky.

Jasně, chtěli se pochlubit celému světu, jak jim to jako čtyřčlenné rodince náramně sluší. Jenže teď jsou terčem kritiky. Manželka Davida Pastrňáka (29) vzala na hokej i jejich osmidenní dcerku!

Dvouletá Freya Ivy se při rozbruslení smála na tatínka, přes plexisklo si spolu i pomyslně plácli. Fanoušky ale před duelem Bostonu s Winnipegem zaujala jiná věc. Za mantinelem stojící »Pastova« švédská ženuška Rebecca chovala v náručí malý bílý uzlíček.

Ano, to je ona! Teprve osmidenní dcerka, jejíž jméno (rodiče ho ještě oficiálně neoznámili) má být Jimena!

Bacily i hluk

Zbláznili se?! Vždyť přece v prvních týdnech po narození je miminko nejvíce zranitelné. Obecně platí pravidlo o šestinedělí, kdy má mít k novorozenci přístup pouze nejbližší rodina. A fandové si ťukají na čelo, proč Pastrňákovi takto hazardují. Vždyť bostonská TD Garden byla při včerejším utkání vyprodaná, tísnilo se v ní 17 850 diváků! Netřeba mluvit o tom množství bacilů či extrémním hluku...

Přítomnost jeho tří holek nicméně českého snajpra nabudila. Nejprve dostal 2+2 minuty za vysokou hůl, vzápětí šikovným gólem rozjel koncert Medvědů, kteří soupeře sfoukli 6:1. A Pastrňákova druhá dcerka byla zcela jistě nejmladší fanynkou v aréně.

Názor experta

„Není to prostředí, které by bylo pro několikadenní novorozené miminko považováno za optimální, zejména kvůli možné infekční zátěži, teplotnímu diskomfortu a hluku. Současně ale předpokládám, že rodiče byli o těchto rizicích informováni a snažili se jejich dopad maximálně omezit. Samozřejmě také neplatí, že by dítě mělo vyrůstat v úplně sterilním, skleníkovém režimu. Přesto by byla v prvních dnech po porodu v podobných situacích na místě spíše zdrženlivost.“ řekl pro Blesk prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Porodnice U Apolináře, VFN Praha.

Pravidla pro novorozence

  • krátké procházky s dítětem venku jsou vhodné v létě kolem 7. dne, v zimě po 10–14 dnech od narození
  • na první návštěvy vyrazit až po šestinedělí, kdy je imunitní systém dítěte stabilnější
  • vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí a návštěvám nemocných osob
  • dlouhé cesty a návštěvy vzdálené rodiny až po 3. měsíci, kdy je miminko očkované  

 

Freya Ivy je nejroztomilejší fanynka na světě.
Články odjinud