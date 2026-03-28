Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi exkluzivně pro Blesk: Láska od televize
Na lístky na mistrovství světa v krasobruslení se jich ptali po celém světě. Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi si v největší hale republiky plní dětský sen: Národ teď sleduje právě je, sourozence z Brna! Jako kdysi třeba Romanovy..
Taschlerovi pochopitelně zlatou éru sourozenců Evy (80) a Pavla (†29) Romanových v šedesátých letech minulého století, kdy »naše děti« sledovalo na obrazovkách celé Československo, nezažili. Ale také oni si zamilovali krasobruslení jako malí u televize u babičky. „Jeden z našich snů je, aby se na nás zase lidi začali koukat,“ vyznala se Natálie při vzpomínce na historii. S bráchou Filipem se už v létě před startem sezony s domácím vrcholem rozpovídali i zapózovali pro Blesk.
Byla to tehdy láska na první pohled?
Filip: „Rodiče jsou, nebo taťka bohužel byl, sporťáci. Mamka byla v reprezentaci v házené, taťka profesionálně boxoval. Zkoušeli jsme různé sporty – já si třeba pamatuju, že jsem dělal tenis, atletiku, plavání. Mamčina nejlepší kamarádka, která nás občas hlídala, nás vzala na zimák. Tak jsme tam přimrzli.“ (úsměv)
Natálie: „Já jsem začala už ve dvou letech. Filda v pěti.“
Filipe, hokej vás nelákal?
Filip: „Táta hrával hokej a měl takový sen, že bych mohl být hvězda. Zkusil jsem to, ale prý jsem jako malý řekl, že něco takového nikdy nebudu dělat. Ale hokej mě baví sledovat jako fanouška.“
Natálie: „Taky mě baví! Mám tam pár kamarádů. Měla jsem dětský sen, že přece krasobruslařka vedle sebe potřebuje hokejistu.“ (smích)
Vy jste zkoušela jiný sport?
Natálie: „Dělala jsem to půl na půl s gymnastikou. Byla jsem talentovaná. Ale trenérovi začalo vadit krasobruslení. Nevím ani, proč jsem si vybrala brusle. Možná i kvůli tomu, že jsem tam měla víc kamarádek. Navíc jsem byla hyperaktivní dítě, tak mě bavilo házet sebou o led.“
Možná máte víc modřin než z hokeje, že?
Filip: „Jo, to jo!“
Natálie: „Modřin a zranění jsme měli spoustu.“
Jednou jste říkali, že pro tance na ledě je výhoda, že spolu nikdy nebudete chodit. Proč?
Filip: „Záleží asi na typu lidí. Známe páry, které jsou spolu x let a jsou spolu spokojení, ale i dvojice, kterým to nevyšlo právě kvůli vztahu.“
Natálie: „Někdy se můžeme poslat do kytek a neukončí to náš vztah, protože jsme krví spojení. Je to lepší i v komunikaci.“
Filip: „Víc věcí si říkáme na rovinu.“
Natálie: „Někdy samozřejmě ponorka je, ale naučili jsme se, jak respektovat toho druhého.“
Na ledě je to u vás hodně o emocích. Několik jízd (včetně té olympijské letos v Miláně – pozn. aut.) jste věnovali do nebe tatínkovi, který zemřel před šesti lety. Vzpomínáte na něj teď kvůli domácím šampionátu víc?
Filip: „Na taťku myslíme pořád. Odmalička nás podporoval. My jsme si plnili svoje sny. Mrzí nás, že to nemůže vidět na vlastní oči, protože by si to zasloužil. Taťka je pořád tady (ukazuje si na srdce). Bereme si ho na každý závod...“
Natálie: „Víme, že taťka je s námi na každém kroku.“
Nahé fotky? Ne, ale...
Stát před objektivem Blesku pro ně byla hračka! Vždyť Filip se rád fotí. Nakrucuje se jako model, klidně nahý! A co ségra? Troufla by si na snímky, na nichž bude bez spodního prádla? „To asi úplně ne,“ uculila se Taschlerová: „Ale focení mě taky baví.“
Třináctá komnata
Život jim rozdal karty, s nimiž se nehraje úplně lehko. Ale jeden druhého nenechali ve štychu! I proto se sourozenci Taschlerovi během výjimečné sezony rozhodli otevřít niterní témata. Natálka na podzim poprvé veřejně promluvila o poruchách příjmu potravy a dalších zdravotních pop tížích, které jí způsobily škaredé komentáře na její postavu.
„Zhubni, prosím,“ slyšela, ale teď vzkázala kolegyním: „Holky, nejste v tom samy!“ Filip zase během olympiády zaujal přiznáním, že je na kluky i holky. „Coming out jsem udělal už před lety coby teenager,“ tvrdil v rozhovoru pro Outsports. Tento web se specializuje na LGBTQ+ sportovce, kteří se otevřeně hlásí k jiné než heterosexuální orientaci. To chce známku 10,0 oběma!