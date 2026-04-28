Předplatné

Program play off extraligy 2025/26: Finále ovládly Pardubice, rozhodl Červenka

Tradiční podání rukou obou finalistů
Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Vítězná euforie Pardubic
Majitel Pardubic Petr Dědek emotivně slaví titul
Roman Červenka se raduje z vítězné trefy
Majitel Pardubic Petr Dědek na ledě s hráči
Trenér Pardubic Filip Pešán a jeho radost
Pardubice slaví zisk titulu
Smutek hráčů Třince
14
Fotogalerie
Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (15)

Boj o Masarykův pohár v hokejové extralize vrcholil! Titul slaví hokejisté Pardubic, kteří ve finále porazili Třinec 4:2 na zápasy. Zlatou ránu trefil v šestém utkání v prodloužení Roman Červenka. Kompletní informace o vyřazovací části najdete v článku iSportu.

Třinec v předkole ve třech zápasech přejel Olomouc, ve čtvrtfinále zvládl i sérii s Mountfieldem HK. Před branami finále pak dokázal postoupit pohodlně v poměru 4:1 na zápasy přes Karlovy Vary.

Pardubice na cestě do finále s přehledem vyřadily Kometu (4:0) a v semifinále ubojovaly pražskou Spartu v sedmém utkání.

Finále pak ovládly Pardubice, když udolaly Třinec 4:2 na zápasy, v rozhodujícím šestém utkání trefil ZLATOU ránou titul Roman Červenka.

V baráži o záchranu v extralize pak Litvínov zdolal vítěze první ligy Jihlavu 4:1 na zápasy a v nejvyšší soutěži se tak udržel.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Třinec - Olomouc 3:0 na zápasy (předkolo play off)

pondělí 9. března: Třinec - Olomouc 1:0 (Oneplay)

úterý 10. března: Třinec - Olomouc 3:2p (Oneplay)

čtvrtek 12. března: Olomouc - Třinec 1:2p (Oneplay)

Karlovy Vary - Vítkovice 3:0 na zápasy (předkolo play off)

pondělí 9. března: Karlovy Vary - Vítkovice 3:1 (Oneplay)

úterý 10. března: Karlovy Vary - Vítkovice 5:2 (ČT sport)

čtvrtek 12. března: Vítkovice - Karlovy Vary 1:2 (Oneplay)

Sparta - Kladno 3:2 na zápasy (předkolo play off)

pondělí 9. března:  Sparta - Kladno 1:2p (ČT sport)

úterý 10. března: Sparta - Kladno 3:2sn (Oneplay)

čtvrtek 12. března: Kladno - Sparta 2:1p (Oneplay)

pátek 13. března Kladno - Sparta 2:5 (Oneplay)

neděle 15. března Sparta - Kladno 3:2p (Oneplay)

Kometa - České Budějovice 3:1 na zápasy (předkolo play off)

pondělí 9. března: Kometa Brno - České Budějovice 2:1 (Oneplay)

úterý 10. března: Kometa Brno - České Budějovice 1:2sn  (Oneplay)

čtvrtek 12. března: České Budějovice - Kometa Brno 2:4 (ČT sport)

pátek 13. března České Budějovice - Kometa Brno 2:3 (Oneplay)

Pardubice - Kometa Brno 4:0 na zápasy (čtvrtfinále)

středa 18. března: Pardubice - Kometa Brno 5:1 (ČT sport)

čtvrtek 19. března: Pardubice - Kometa Brno 8:4 (Oneplay)

neděle 22. března: Kometa Brno - Pardubice 2:4 (Oneplay)

pondělí 23. března: Kometa Brno - Pardubice 0:1 (ČT sport)

Plzeň - Sparta 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)

středa 18. března: Plzeň - Sparta 0:2 (Oneplay)

čtvrtek 19. března: Plzeň - Sparta 2:0 (ČT sport)

neděle 22. března: Sparta - Plzeň 3:4sn (ČT Sport)

pondělí 23. března: Sparta - Plzeň 1:2 (Oneplay)

čtvrtek 26. března: Plzeň - Sparta 1:4 (Oneplay)

sobota 28. března: Sparta - Plzeň 4:2 (Oneplay)

pondělí 30. března: Plzeň - Sparta 0:1 (Oneplay)

Liberec - Karlovy Vary 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)

pátek 20. března: Liberec - Karlovy Vary 2:3 (Oneplay)

sobota 21. března: Liberec - Karlovy Vary 1:3 (ČT sport)

úterý 24. března: Karlovy Vary - Liberec 0:3 (Oneplay)

středa 25. března: Karlovy Vary - Liberec 1:4 (ČT sport)

pátek 27. března: Liberec - Karlovy Vary 3:1 (Oneplay)

neděle 29. března: Karlovy Vary - Liberec 4:0 (Oneplay)

úterý 31. března: Liberec - Karlovy Vary 0:1p (Oneplay)

Mountfield HK - Třinec 1:4 na zápasy (čtvrtfinále)

pátek 20. března: Mountfield HK - Třinec 2:4 (ČT sport)

sobota 21. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)

úterý 24. března: Třinec - Mountfield HK 2:3 (ČT sport)

středa 25. března: Třinec - Mountfield HK 4:2 (Oneplay)

pátek 27. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)

Pardubice - Sparta 4:3 na zápasy (semifinále)

pátek 3. dubna: Pardubice - Sparta 6:2 (Oneplay)

sobota 4. dubna: Pardubice - Sparta 1:2 (ČT sport)

úterý 7. dubna: Sparta - Pardubice 1:2sn (ČT sport)

středa 8. dubna: Sparta - Pardubice 4:2 (Oneplay)

sobota 11. dubna: Pardubice - Sparta 4:3p (Oneplay)

pondělí 13. dubna: Sparta - Pardubice 3:2 (Oneplay)

středa 15. dubna: Pardubice - Sparta 1:0 (Oneplay)

Třinec - Karlovy Vary 4:1 na zápasy (semifinále)

pátek 3. dubna: Třinec - Karlovy Vary 3:1 (ČT sport)

sobota 4. dubna: Třinec - Karlovy Vary 5:4 (Oneplay)

úterý 7. dubna: Karlovy Vary - Třinec 2:3 (Oneplay)

středa 8. dubna: Karlovy Vary - Třinec 3:0 (ČT sport)

sobota 11. dubna: Třinec - Karlovy Vary 3:2pp (Oneplay)

Pardubice - Třinec 4:2 na zápasy (finále)

sobota 18. dubna: Pardubice - Třinec 3:2 (ČT sport)

neděle 19. dubna: Pardubice - Třinec 4:2 (Oneplay)

středa 22. dubna: Třinec - Pardubice 5:4p (ČT sport)

čtvrtek 23. dubna: Třinec - Pardubice 4:2 (Oneplay)

neděle 26. dubna, 17:00: Pardubice - Třinec 2:1 (Oneplay)

úterý 28. dubna, 17:00: Třinec - Pardubice 4:5p (Oneplay)

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Program baráže o Tipsport extraligu

Litvínov - Jihlava 3:1 na zápasy (baráž)

Pátek 17. 4. Litvínov - Jihlava 3:2p (ČT sport)

Sobota 18. 4. Litvínov - Jihlava 3:1 (Oneplay)

Úterý 21. 4. Jihlava - Litvínov 1:5 (ČT sport)

Středa 22. 4. Jihlava - Litvínov 4:2 (Oneplay)

Tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (15)

