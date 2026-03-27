Celebrity ve vyprodaném Edenu: Zlatí hoši z limuzíny a prezident
Kruciální mač s Iry! Do napěchovaného Edenu se na něj navalilo 19 370 zvědavců. Včetně celebrit, a ne ledajakých.
Svým následovníkům přišli zafandit zlatí hoši z Bělehradu 1976, mistři Evropy Antonín Panenka (77) a Karol Dobiáš (78). Po večeři v restauraci hotelu Grand Mark je limuzína sponzora reprezentace dopravila do Fortuna Areny.
„Je jedno jak, třeba na penalty, ale hlavně ať vyhrajeme a postoupíme,“ přál si »Páňa«. „Češi vyhrají 2:0, nebo 2:1,“ přidal tip »Patino« a šplhal na ochoz. Byla to tam roztodivná sešlost.
Prezident Pavel pěl hymnu s šálou kolem krku. Přišly všechny tři děti slávistického bosse Tvrdíka i provařený šíbr »Chřestýš« Svoboda, exředitel České televize Dvořák či předseda Parlamentu Okamura.