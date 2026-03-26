Česko - Irsko 2:2, na pen. 4:3. Sen o MS trvá, brankář Kovář hrdinou v rozstřelu
Po třiadvaceti minutách to vypadalo na apokalypsu. Česko poprvé vedené Miroslavem Koubkem bylo v manku 0:2. Nový kapitán Ladislav Krejčí však vyrval fotbalovou reprezentaci z irských spárů. Pět minut před koncem, kdy už hrobník kopal jámu, srovnal na 2:2 a postrčil šílené drama do prodloužení. A nakonec i do penalt. Do šťastných penalt. Matěj Kovář dvě chytil a v páté sérii zachoval pevné nervy Jan Kliment. V úterý se připravte na finálový nervák. Přijedou Dánové. V banku nebude nic menšího než postup na mistrovství světa. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Překvapivý plán se základní sestavou byl vyzrazený několik dní dopředu, do startu utkání se na něm nic nezměnilo. Miroslav Koubek, v explozivní osobní premiéře na lavičce národního týmu, opravdu poslal tým do fatální bitvy bez Tomáše Součka. Bývalý kapitán naposledy chyběl v ostrém utkání základní před pěti lety proti Estonsku, kdy byl Jaroslavem Šilhavým vynechán kvůli karetní hrozbě před baráží o předchozí světový šampionát v Kataru.
Na hřiště putoval ihned po změně stran… Proč? Protože Koubkovo taktické schéma se zcela minulo účinkem. A taky proto, že Česko ztrácelo 1:2. Po třiadvaceti minutách bylo dokonce zralé na ručník. Prohrávalo 0:2… Ve hře národního týmu nefungovalo vůbec nic. Extrémně statický začátek bez souhry, nulové kombinace i organizace, zato s viditelným strachem cokoliv vymyslet s gustem trestali nabuzení Irové s početnou základnou fanoušků v ochozech.
Jestliže byl plán nakopávat balony nazdařbůh na útočníky Tomáše Chorého a Patrika Schicka, pak ano, tým plnil zadání. To samé totiž dělal i soupeř. Jenže mnohem přesněji, důmyslněji, v poklidu sbíral druhé míče a sypal další centry do pokutového území. Češi také vysílali nákopy do hloubi pole, jenže druhá ofenzivní linie byla daleko od hrotů a míče si v klidu sbírali Irové.
Neveselý návrat do národního týmu prožil Vladimír Darida. Na konci první dvacetiminutovky trefil při odkopu vysokého Nathana Collinse. Byť se ještě chvíli hrálo, VAR signalizoval švédskému rozhodčímu přezkum situace. Penalta! Tu suše proměnil nedávný kat Sparty Troy Parrott.
Za chvíli bylo ještě hůř. Po rohovém kopu se na zadní tyči objevil osamocený Collins, ve vzduchu poslal míč do malého vápna, aby chaos v české defenzivě vygradoval v druhou branku.
Vzápětí sice Schick snížil z pokutového kopu po faulu na kapitána Ladislava Krejčího, jenže věci se i nadále odehrávaly ve stejné režii. Minimální aktivita, málo pohybu a hromada laciných ztrát. Proto Koubek reagoval, a zcela správně, o poločase dvojím střídáním. Pro Daridu s Tomášem Holešem zápas skončil, na bojiště vyrazil Souček a Štěpán Chaloupek.
Jenže vyjma nebezpečné hlavičky Krejčího se nic extra nestalo. Česko sice mělo balon víc u nohy, kupilo však neuvěřitelné množství ztrát, místy šlo až o komické chyby. Součkovy se střetly myšlenky a místo kopu levou nohou, trefil míč pravou, až se málem skácel k zemi. Krejčí zase hrál nakrátko na Juráska. Ten vůbec nepochopil kapitánův záměr a mazal dopředu... A tak velké příležitosti k navýšení skóre měli hosté. Jayson Molunby trefil z osmnácti metrů tyč, proti hlavičce Parotta vyšvihl výtečný zákrok Matěj Kovář.
Možnosti Česka? Žádné… Jak by se také mohly rodit, když reprezentace nebyla schopná doručit nebezpečný centr, přelstít soka rychlou kombinací, nečekaným řešením. Výstup z rakve přišel po rohovém kopu pět minut před koncem. Střídající Michal Sadílek adresoval přesný míč na přední tyč a Krejčí vyzval Eden k ohlušujícímu rámusu.
Šlo se do prodloužení. Odpálit ohňostroj mohl Souček, v ideální pozici přestřelil… Robin Hranáč zase předvedl obranný zákrok zápasu, když v kritické chválí skluzem zastavil do sóla prchajícího Parrotta.
Rozhodly penalty! Česko po třech sériích zase ztrácelo o gól, hrobník se už znovu chystal do práce. Jenže to netušil, co předvede Matěj Kovář. Chytil penalty číslo čtyři a pět. Na rozhodující se přišoural Jan Kliment… A proměnil! Česko se posunulo o krok blíž k americkým břehům.
V úterý rozhodne střet s Dánskem.
