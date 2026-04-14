Recidivista ze Slavie Chorý pořádá hon sám na sebe: Vyvrhel ligy!
Takhle my si tady žijeme. Celá česká kopaná se právě točí kolem vyměšování hlenu z ústní dutiny slávistického nezbedy. Tomáš Chorý (31) je už zase největší vyvrhel ligy.
Nepříčetný »Choras « se sklonil nad ležícím plzeňským zadákem Dwehem, řval na něj jako smyslů zbavený, a když s ječením přestal, vyšla z jeho pusy slina. Nic takového, jako když Jack učil v Titaniku Rose, jak se vytahuje chrchel až z paty a ze záklonu posílá přes zábradlí, leč šutér sešívaných jede v dalším kolosálním průšvihu.
„Nemůže na něj být nějaký hon,“ pronesl minulý týden po duelu v Ostravě kouč sešívaných Trpišovský. Jenže Chorý ho pořádá sám na sebe a vypaluje si cejch nejnenáviděnějšího hráče ligy i u notné části skalních příznivců Slavie.
Zákeřný simulant
Nechutné fauly. Údery hlavou do obličeje, pěstí do slabin, strkání prstů do zadku, provokace a na druhé straně zhusta sám odporně simuluje. A pokud jde o ten hon, ve čtvrtek budou mít »myslivci« z disciplinárky další »leč«. Z jejich úst vypadne místo plivance ortel a Chorý může vyfasovat distanc na šest zápasů!
Slavia zuří: Zrušte červenou! Ovlivní kauza boj o titul?
Slavia podala protest proti Tomášově červené kartě. „Klub souhlasí s udělením žluté karty a odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale Slavia důrazně odmítá, že by ze strany Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na Dweha. Podle našeho názoru z videozáznamů nevyplývá, že taková situace nastala,“ hájí svého střelce klub.
„Ze záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu během vypjaté situace. To nelze považovat za úmyslné plivnutí, které musí být vědomým a cíleným jednáním vůči protihráči,“ tvrdí Slavia a požaduje, aby disciplinární komise Chorého dále netrestala. Ta případ projedná ve čtvrtek a jistý je zatím stop na jeden zápas za vyloučení, které komise rozhodčích označila za správné.
Za plivanec to může být až šest týdnů plus pokuta do sta tisíc korun – šest týdnů by přitom nyní obnášelo všech sedm zbývajících ligových kol, skupina o titul totiž končí už 23. května. Pro Slavii je Chorý nejdůležitějším hráčem do ofenzivy – vede se 17 góly tabulku střelců a s 21 body pořadí nejužitečnějších hráčů – případná delší absence by byla kritická. Při zranění Chytila za něj aktuálně nemá adekvátní náhradu. Náskok Slavie na Spartu je osm bodů a do konce sezony se hraje ještě o 21 bodů.