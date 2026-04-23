Tenistka Strýcová uběhla Bostonský maraton: Jela jsem na vůli
Zvíře! Hrdinka! Nezdolná mamina! Fanoušci se klanějí bývalé tenisové hvězdě Barboře Strýcové (40), která uběhla slavný maraton v Bostonu.
Časem 3:12:51 si zlepšila o šest minut osobák z loňské premiéry v Praze. „Neuvěřitelný zážitek. Mám obrovskou radost!“ jásala kapitánka ženské reprezentace, která má doma 4letého syna Vincenta a brzy dvouletou dcerku Josefínu.
Pochvalovala si, jak ji hecovali fanoušci u trati, třeba slovenského hokejového obra Cháru trumfla o pět minut. „Posledních osm kilometrů bylo čistě o hlavě. Jela jsem už jen na vůli,“ přiznala.
