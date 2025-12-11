Wimbledonská vítězka Strýcová v slzách: Smrt milované babičky

Barbora Strýcová přišla o milovanou babičku.
Babička Barbory Strýcové působila na snímcích plná energie a vždy dobře naladěná.
Ještě v září své babičce gratulovala ke krásným 98. narozeninám, teď se kapitánka českých tenisových reprezentantek Barbora Strýcová (39) podělila o smutnou novinu. Ve středu její babička navždy odešla...

Zprávu o babiččině odchodu Barbora sdílela na sociálních sítích. „Včera odešla… bylo jí 98. Babi moje,“ napsala s bolestí v srdci Strýcová. „Měla takovou energii a sílu. Tak strašně obrovskou. Říkali jsme jí Rocky baba,“ prozradila Bára, která přiložila několik obrázků. Z těch je zřejmé nejen to, že její babička byla velmi aktivní, ale také dobře naladěná a věčně s úsměvem na rtech. 

„Budeš nám chybět,“ uzavřela Strýcová, které pod příspěvkem začali lidé kondolovat. Beze slov pak zareagovaly na smutnou zprávu například i bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (36) nebo wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (26).

