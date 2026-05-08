Neumannová o vztahu s Lehečkou prozradila: Co pro něj obětuje?
Luxusní hotely, cestování po celém světě a účast na nejprestižnějších turnajích. Láska tenisty Jiřího Lehečky (24) s Lucií Neumannovou (22) vypadá skoro jako z filmového plátna. Jenže dcera legendární olympijské vítězky Kateřiny Neumannové (53) přiznala, že ne vždy je vše zalité sluncem...
Lucie o negativních i pozitivních stránkách vztahu s rodákem z Mladé Boleslavi promluvila pro své fanoušky, kterým dala možnost se jí na cokoliv zeptat. A právě ty zajímalo, jaké to je být partnerkou tenisty na vrcholové úrovni.
„Já si ani neumím představit, že bych vedle sebe měla někoho, kdo není sportovec,“ přiznala. „Obrovská výhoda je, jak se navzájem chápeme. To by nebylo stejné, kdybychom oba nesportovali,“ vysvětlila Lucka, která je díky mamince, světoznámé běžkyni na lyžích, v kontaktu se světem profesionálních sportovců prakticky od narození.
„Jako vše, i to, že Jirka hraje profesionálně, má výhody i nevýhody. Jsem hrozně ráda, že se díky němu podívám snad všude po světě a můžu s ním sdílet jeho úspěchy. Zároveň ale hodně lidí nevnímá i tu druhou stránku a to, jak je to náročné,“ nastínila Neumannová odvrácenou stranu mince.
„Tenisti mají sezonu 11 měsíců, takže jsou prakticky pořád pryč. Musím být s ním někde po světě, nebo se neuvidíme. Takže svůj kalendář musím přizpůsobovat jeho turnajům. A když jsem pryč, je samozřejmě náročnější zvládat školu, tréninky a práci,“ pokračovala s tím, že leckdy musí něco i obětovat.
„Někdy se stává, že musím svou práci odříct, abychom mohli být spolu. Ale nemohla bych mít hodnějšího a úžasnějšího kluka, takže i kdybych se kvůli tomu třeba musela přestěhovat, přestěhuju se,“ uzavřela zamilovaná Lucie, z jejíchž slov je zřejmé, že by pro Lehečku udělala vše, co je v jejích silách.