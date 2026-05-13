Rychlobruslařský šampion Jílek přijde o olympijskou atmosféru: Podraz!
Další olympijský podraz na české sportovce! Příští zimní olympiáda ve francouzských Alpách se bude konat vlastně bez Metoděje Jílka (19). Rychlobruslaře totiž pošlou závodit o nějakých 900 kilometrů severněji až do Nizozemska!
Letos od MOV schytala kopanec Ester Ledecká (31), jíž pořadatelé milánských Her naplánovali slalom na snowboardu a lyžařský sjezd na ten samý den. Příště se zase bude hněvat Jílek. Organizátoři zimní olympiády 2030 na jihu Francie totiž odmítají postavit byť provizorní stadion na rychlobruslení (jako vyrostl v Miláně). A dle nizozemských médií už vše spěje k dohodě se slavnou halou Thialf! „Pořadatelé jednali i s Turínem, nakonec se ale rozhodli pro Heerenveen. Potvrzeno to bude však až na konci června, kdy olympijský výbor plánuje odhalit všechna sportoviště,“ píše list NOS.
Marné nářky
Pro Jílka je to velká rána. Jak jako první u nás informoval Blesk, dvojnásobný olympijský medailista se proti myšlence vyčlenit rychlobruslaře mimo dějiště Her nahlas vymezil. „Jsem z toho dost zklamaný. Vždyť bychom přišli o atmosféru, která je tu úžasná,“ líčil v únoru. „Spali bychom na hotelech daleko od ostatních olympioniků. Bylo by to jako běžný závod Světového poháru. Jsem proti takové myšlence!“ hlásal. Mocipáni zpod pěti kruhů však (nejen) české nářky zase ignorovali.