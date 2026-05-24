Vlhová představila nového trenéra: Fanoušci jsou v šoku!
Chce zpátky na vrchol! Slovenská lyžařka Petra Vlhová se po těžkém zranění, které ji dostalo na více než rok ze hry, snaží vrátit mezi elitu. Pomoci by jí s tím měl i nový trenér, kterého tento týden představila. A její volba mnohým vyrazila dech.
„Mario Rafetzedere, vítej v našem týmu. Jsem šťastná, že opět mohu vybudovat svůj tým a obklopit se nejbližšími lidmi, se kterými budu bojovat o návrat do Světového poháru,“ napsala Petra ke společné fotce, kde se svým novým koučem stojí na lyžích. „Těším se na práci se všemi lidmi ve svém týmu a věřím, že Mario je tím správným lídrem, který nás všechny posune k plné konkurenceschopnosti s nejlepšími lyžařkami na světě,“ dodala.
„Věřím, že do našeho týmu přinese nejen novou tréninkovou metodiku, ale i propracovanou koncepci přípravy zohledňující všechny pozitivní zkušenosti odborníků, kteří s Petrou dlouhodobě spolupracují tak, aby se nám postupně podařilo obnovit všechny její silné zbraně,“ doplnil manažer Petřina týmu Richard Galovič.
Zatímco část fanoušků vidí s příchodem nového trenéra možnost na nový start s čistým stolem, někteří příznivci jsou zaskočeni. Zkušenosti Rakušana totiž nejsou nikterak velké. Na rozdíl od jeho předchůdců Maura Piniho a Livia Magoniho ve svém životopise nemá spojitost se zvučnými jmény ani výraznými úspěchy.
Poslední čtyři roky byl součástí finské mužské reprezentace, předtím vedl například švýcarský skikrosový tým nebo mladé talenty Británie. Výrazné triumfy za sebou ale nemá. Možná i to bylo důvodem, proč má podle webu Šport24.sk smlouvu pouze na rok, aby se obě strany mohly vzájemně »oťukat«.