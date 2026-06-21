Neodolatelná nabídka rodiny Vlhových: Vyspěte se v Petřině posteli
Slovenská lyžařská hvězda Petra Vlhová (31) momentálně sice svádí tvrdé boje na svazích během náročné přípravy v italských horách, na své kořeny ale nikdy nezapomíná. Fanoušci teď mají jedinečnou příležitost. S přímým výhledem na majestátní Vysoké Tatry se totiž mohou probudit přímo v Petřině posteli.
Vřelý vztah k rodnému kraji slovenskou lyžařku stále přitahuje do míst, kde s profesionálním sportem začínala. V Liptovském Mikuláši vlastní luxusní byt, na tréninky vyráží do nedalekého střediska Jasná, v létě se prohání na kole po okolních kopcích nebo relaxuje na vodní nádrži Liptovská Mara. Když si ale chce od hlučného světa sportu opravdu odpočinout, schová se do soukromého útočiště, které našla na chatě svých rodičů v poklidném Bobrovníku.
Právě tuto nemovitost začala rodina už před časem nabízet k pronájmu běžným hostům přes známý rezervační portál. Dříve se objekt jmenoval chata Pepa, nyní ho však zájemci v nabídce najdou pod mnohem výstižnějším názvem chata Peťa. Na slavnou lyžařskou celebritu ostatně přímo odkazuje i fotografie, kterou lze snadno dohledat v ilustrační galerii.
„Tento prázdninový dům nabízí neplacené soukromé parkoviště a v okolí se můžete věnovat cyklistice, stolnímu tenisu a dalším aktivitám,“ stojí v popisu lákavé nabídky. Rodiče, kteří chatu sami vlastní a provozují, se snaží přilákat turisty na maximální komfort a bohaté vyžití.
„Prázdninový dům má 3 ložnice, 2 koupelny, ložní prádlo, ručníky, TV s plochou obrazovkou, kuchyň s kompletním vybavením a terasu s výhledem na hory. Koupelna je vybavená sprchou. V ubytování Chata Peťa je k dispozici akvapark a dětské hřiště,“ doplňují hostitelé detaily k luxusnímu pobytu.
Samotný dům pohodlně pojme až šest ubytovaných osob a pronajmout si ho lze minimálně na dvě noci. Cena za tento exkluzivní zážitek se v přepočtu pohybuje od 4400 do 4800 korun za noc.