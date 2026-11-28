Trumpová o Woodsovi: Poslední varování
Jeden z nejlepších golfistů planety Tiger Woods (50) si na prosinec naplánoval návrat na zelený pažit. Do tašky si kromě holí musí přibalit i ultimátum od své lásky Vanessy Trumpové (48): Jedna chyba a končíš!
Bývalá snacha amerického prezidenta mu totiž podle zdrojů britského listu Daily Mail dala pomyslný nůž na krk kvůli jeho předchozím eskapádám – Woods už dříve přiznal závislost na sexu, letos na jaře boural se svým SUV nedaleko honosného sídla na Floridě pod vlivem alkoholu. Policistům pak tvrdil, že právě hovořil s Trumpem.
„Tomuhle ponížení se chce Vanessa vyhnout. Tiger ví, že kdyby to znovu zpackal, tak ji ztratí – bez ohledu na to, jak moc ho miluje,“ sdělil člověk blízký páru. Bude už golfista sekat latinu?