Strach o královnu českého roadracingu Hankocyovou (41): Smetlo ji auto!
Právem se jí přezdívá královna českého roadracingu. Loni Veronika Hankocyová (41) vážně havarovala na slavném závodě Isle of Man TT a několik měsíců bojovala jako lvice, aby se mohla na závodní okruhy vrátit. Když se jí to konečně povedlo, v běžném provozu ji smetl osobní vůz a Češka nehodu odnesla vážným zraněním.
Zpráva se nejprve začala šířit zahraničními médii, později ji na sociálních sítích potvrdila i sama Veronika. „Mohu potvrdit, že jsem v pondělí měla nehodu. Nebyla to moje vina, jela jsem po hlavní silnici a pomalu, protože motorka byla úplně nová, s nulovým počtem najetých kilometrů,“ vysvětlovala otřesená závodnice, kterou do nemocnice transportoval vrtulník.
„Teď to pro mě není vůbec snadné. V noci jsem měla operaci, při které mi sešroubovali několikrát zlomenou pánev. Teď prožívám peklo, minimálně tři týdny nebudu moct chodit,“ vysvětlila Veronika, která měla slzy v očích. Některé ze šroubů mají prý i deset centimetrů, ale právě díky operaci se závodnici trochu ulevilo, protože trpěla velkými bolestmi.
Podpory se jí dostalo nejen od nejbližších, ale také od fanoušků, přičemž někteří z nich patří mezi známé osobnosti. „Verunko, přijímáš už návštěvy?“ ptala se moderátorka Lucie Výborná. „Budou mě posouvat někam na LDN,“ reagovala jezdkyně, která má na nějakou dobu s ježděním zase útrum. Nejbližší se rozhodli pomoci jí alespoň finančně a zřídili veřejnou sbírku, ze které se teď vzhledem k dlouhé a nákladné rehabilitaci bude Veronice hodit každá koruna...