Rallye Dakar 2026: program, etapy, trasa, posádky a výsledky 48. ročníku
Rallye Dakar 2026 odstartuje v sobotu 3. ledna a čeští závodníci u toho rozhodně nebudou chybět. V kategorii kamionů obhajuje titul Martin Macík, do konečného pořadí však budou chtít promluvit i Aleš Loprais a Martin Šoltys. Prologu se dočkáme v saúdskoarabském Janbú, kde celá rallye 13. etapou také vyvrcholí. Jezdce čeká celkem přes 8 000 km v náročných pouštních podmínkách. Kompletního průvodce Dakarem najdete v tomto článku.
Program - Výsledky - Kde sledovat - Trasa
Češi na Dakaru - Historie - České úspěchy
Program a etapy Rallye Dakar 2026
|Datum
|Trasa
|Délka / RZ (km)
|3. 1.
|Prolog: Janbú – Janbú
|98 / 23
|4. 1.
|1. etapa: Janbú – Janbú
|518 / 305
|5. 1.
|2. etapa: Janbú – Úla
|504 / 400
|6. 1.
|3. etapa: Úla – Úla
|666 / 422
|7. 1.
|4. etapa: Úla – Úla
|526 / 451
|8. 1.
|5. etapa: Úla – Háíl
|428 / 372
|9. 1.
|6. etapa: Háíl – Rijád
|920 / 331
|10. 1.
|Volný den v Rijádu
|11. 1.
|7. etapa: Rijád – Vadí ad-Davásir
|876 / 462
|12. 1.
|8. etapa: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir
|717 / 481
|13. 1.
|9. etapa: Vadí ad-Davásir – Biša
|531 / 410
|14. 1.
|10. etapa: Biša – Biša
|469 / 421
|15. 1.
|11. etapa: Biša – Hanakíjá
|882 / 347
|16. 1.
|12. etapa: Hanakíjá – Janbú
|718 / 310
|17. 1.
|13. etapa: Janbú – Janbú
|141 / 105
Výsledky etap Rallye Dakar 2026
|Automobily
|Motocykly
|Kamiony
|Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
|Prolog – sobota 3. ledna
|1. etapa – neděle 4. ledna
|2. etapa – pondělí 5. ledna
|3. etapa – úterý 6. ledna
|4. etapa – středa 7. ledna
|5. etapa – čtvrtek 8. ledna
|6. etapa – pátek 9. ledna
|7. etapa – neděle 11. ledna
|8. etapa – pondělí 12. ledna
|9. etapa – úterý 13. ledna
|10. etapa – středa 14. ledna
|11. etapa – čtvrtek 15. ledna
|12. etapa – pátek 16. ledna
|13. etapa – sobota 17. ledna
Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
Vysílací práva pro nadcházející ročník Rallye Dakar drží skupina Nova. Přenosy budou nabízet stanice Nova Action. Na Oneplay a Eurosportu lze sledovat souhrny ze závodů, pravidelné sestřihy pak diváci uvidí na ČT sport v rámci pořadu Svět motorů.
Trasa a mapa Rallye Dakar 2026
Účastníky 48. ročníku slavného závodu Rallye Dakar čeká opět zbrusu nová trasa. Start i cíl se uskuteční v saúdskoarabském Janbú. Celkově závodníci v horké poušti urazí 8 000 km. Organizátoři tentokrát vyškrtli maratonskou 48hodinovou etapu, což vedlo k navýšení počtu etap z 12 na 13.
Mapa a trasa Rallye Dakar 2026 • Foto: dakar.com
České posádky na Dakaru 2026
Motocykly
Martin Michek (Hoto), Milan Engel (Kove), Martin Prokeš, David Pabiška, Jiří Brož, Dušan Drdaj (všichni KTM).
Automobily
Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford); Martin Koloc, Mirko Brun (Red-Lined).
Kamiony
|Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology); Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Iveco); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco); Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra); Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington/JAR (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr. (MAN).
Dakar Classic
|Ondřej Klymčiw, Josef Brož (Mitsubishi Pajero); Jan Vinš, Jiří Kopřiva (Mitsubishi Pajero); Kateřina Váňová, Petr Váňa (Toyota 4Runner); Martin Stopa, Lubomír Dočkal, Martin Horák (Tatra 815).
Výsledky Rallye Dakar 2025
|Automobily
|1. Al Rajhi (Saúd.) 52:52:15
2. Lategan (JAR) +3:57,
3. Ekström (Švé.) +20:21,
... 11. Prokop (ČR) +3:22:14,
44. Trněný (ČR) +13:55:01
|Motocykly
|1. Sanders (Aus.) 53:08:52,
2. Schareina (Špa.) +8:50,
3. Van Beveren (Fra.) +14:46,
... 17. Drdaj (ČR) +4:02:23,
23. Engel (ČR) +6:04:44,
24. Romančík (ČR) +6:44:33,
30. Brabec (ČR) +9:23:28,
36. Pabiška (ČR) +12:11:03,
44. Peschel (ČR) +16:09:19,
79. Prokeš (ČR) +51:11:12,
80. Brož (ČR) +52:14:25
|Kamiony
|1. Macík (ČR) 58:42:58,
2. Mi.Van den Brink (Niz.) +2:21:13,
3. Loprais (ČR) +2:26:43,
... 9. Vrátný (ČR) +23:41:24,
11. Poslední (ČR) +30:55:05
|Klasik
|1. Santaolalla Milla (Špa.),
2. Traglio (Ita.),
3. Raisys (Lit.),
... 34. Pazdera (ČR),
36. Husek (ČR),
45. Martinec (ČR),
56. Bárta (ČR),
63. Vinš (ČR),
66. Holická (ČR)
Výsledky Dakaru 2024
Automobily
1. Sainz (Špa./Audi) 48:15:18,
Motocykly
1. Brabec (USA/Honda) 51:30:08,
Kamiony
1. Macík (ČR/Iveco) 54:34:48,
Čtyřkolky
1. Andujar (Arg./Yamaha) 64:16:53,
SSV
1. De Soultrait (Fra./Polaris) 56:37:43,
Classic
1. Santaolalla Milla (Špa./Toyota),
Výsledky Dakaru 2023
Automobily
1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15,
Motocykly
1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20,
Kamiony
1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33,
Čtyřkolky
1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30.
SSV
1. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14.
Lehké prototypy
1. Jones, Gugelmin (USA, Braz.,/Can-Am) 51:55:53,
Historie Rallye Dakar
Dobrodruh Thierry Sabine se v roce 1977 ztratil při závodě Abidžan - Nice v libyjské poušti. To ho přivedlo k nápadu na rallye, která bude zkouškou nejen lidí, ale i strojů.
První Rallye Paříž - Dakar odstartovala 26. prosince 1978 na pařížském náměstí Trocadéro. Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů.
V průběhu let se trasa Rallye Dakar několikrát měnila. Od 42. ročníku se však Dakar koná výhradně na území Saúdské Arábie.
České úspěchy na Dakaru
Češi dokázali do historie jednoho z nejtěžších závodů světa několikrát výrazně promluvit. V devadesátých letech kraloval kamionům Karel Loprais, který vybojoval celkem šest prvenství. V jeho stopách dnes kráčí synovec Aleš – ten na svůj premiérový triumf sice stále čeká, ale ve sbírce už má jedno stříbro a jeden bronz.
V kategorii kamionů se aktuálně musí sklonit před Martinem Macíkem, jenž po druhém místě z roku 2023 přidal dvě celková vítězství. Zapomínat nesmíme ani na Josefa Macháčka, pětinásobného šampiona v kategorii čtyřkolek.
ZLATO
1988
Loprais, Stachura, Mück (Tatra)
kamiony
1994
Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)
kamiony
1995
Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra)
kamiony
1998
Loprais, Stachura, Čermák (Tatra)
kamiony
1999
Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)
kamiony
2000
Macháček (Yamaha)
čtyřkolky
2001
Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra)
kamiony
2001
Macháček (Yamaha)
čtyřkolky
2003
Macháček (Yamaha)
čtyřkolky
2007
Macháček (Yamaha)
čtyřkolky
2009
Macháček (Yamaha)
čtyřkolky
2024
Macík, Tomášek, Švanda (IVECO)
kamiony
2025
Macík, Tomášek, Švanda (IVECO)
kamióny
STŘÍBRO
1987
Loprais, Stachura, Krpec (Tatra)
kamiony
1988
Moskal, Vojtíšek, Záleský (Liaz)
kamiony
1996
Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra)
kamiony
2000
Loprais, Stachura, Gilar (Tatra)
kamiony
2002
Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra)
kamiony
2003
Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra)
kamiony
2023
Macík, Tomášek, Švanda (Iveco)
kamiony
2024
Loprais, Der Kinderen, Kripal (PRAGA)
kamiony
BRONZ
1987
Moskal, Joklík, Záleský (Liaz)
kamiony
1990
Kahánek, Krpec, Havlík (Tatra)
kamiony
1992
Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)
kamiony
1995
Buchtyár, Kořený, Krpec (Tatra)
kamiony
1996
Fajtl, Janoušek, Wurst (Tatra)
kamiony
1998
Kořený, Lamač, Kahánek (Tatra)
kamiony
1999
Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra)
kamiony
2025
Aleš Loprais, Dartek Rodewald, David Kripal (PRAGA)
kamiony