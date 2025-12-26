Předplatné

Rallye Dakar 2026: program, etapy, trasa, posádky a výsledky 48. ročníku

Aleš Loprais si na Dakaru dojel pro čtvrté etapové vítězství
Aleš Loprais si na Dakaru dojel pro čtvrté etapové vítězstvíZdroj: ČTK / Instaforex Loprais Team
Macíkův kamion »Karel« nechal všechny účastníky za výfukem.
Kamion Martina Macíka
Český závodník Martin Macík s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou s kamionem Iveco na 47. ročníku Rally Dakar
Závodník Martin Prokop během deváté etapy Dakaru
Aleš Loprais si zajel pro třetí etapové vítězství na letošním Rallye Dakar
Český motocyklový jezdec na Dakaru Jiří Brož
Mapa a trasa Rallye Dakar 2026
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Dakar
Rallye Dakar 2026 odstartuje v sobotu 3. ledna a čeští závodníci u toho rozhodně nebudou chybět. V kategorii kamionů obhajuje titul Martin Macík, do konečného pořadí však budou chtít promluvit i Aleš Loprais a Martin Šoltys. Prologu se dočkáme v saúdskoarabském Janbú, kde celá rallye 13. etapou také vyvrcholí. Jezdce čeká celkem přes 8 000 km v náročných pouštních podmínkách. Kompletního průvodce Dakarem najdete v tomto článku.

Program - Výsledky - Kde sledovat - Trasa
Češi na Dakaru - Historie - České úspěchy

Program a etapy Rallye Dakar 2026

DatumTrasaDélka / RZ (km)
3. 1.Prolog: Janbú – Janbú98 / 23
4. 1.1. etapa: Janbú – Janbú518 / 305
5. 1.2. etapa: Janbú – Úla504 / 400
6. 1.3. etapa: Úla – Úla666 / 422
7. 1.4. etapa: Úla – Úla526 / 451
8. 1.5. etapa: Úla – Háíl428 / 372
9. 1.6. etapa: Háíl – Rijád920 / 331
10. 1.Volný den v Rijádu 
11. 1.7. etapa: Rijád – Vadí ad-Davásir876 / 462
12. 1.8. etapa: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir717 / 481
13. 1.9. etapa: Vadí ad-Davásir – Biša531 / 410
14. 1.10. etapa: Biša – Biša469 / 421
15. 1.11. etapa: Biša – Hanakíjá882 / 347
16. 1.12. etapa: Hanakíjá – Janbú718 / 310
17. 1.13. etapa: Janbú – Janbú141 / 105

Výsledky etap Rallye Dakar 2026

AutomobilyMotocyklyKamiony
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
   
Prolog – sobota 3. ledna
   
1. etapa – neděle 4. ledna
   
2. etapa – pondělí 5. ledna
   
3. etapa – úterý 6. ledna
   
4. etapa – středa 7. ledna
   
5. etapa – čtvrtek 8. ledna
   
6. etapa – pátek 9. ledna
   
7. etapa – neděle 11. ledna
   
8. etapa – pondělí 12. ledna
   
9. etapa – úterý 13. ledna
   
10. etapa – středa 14. ledna
   
11. etapa – čtvrtek 15. ledna
   
12. etapa – pátek 16. ledna
   
13. etapa – sobota 17. ledna
   

Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?

Vysílací práva pro nadcházející ročník Rallye Dakar drží skupina Nova. Přenosy budou nabízet stanice Nova Action. Na Oneplay a Eurosportu lze sledovat souhrny ze závodů, pravidelné sestřihy pak diváci uvidí na ČT sport v rámci pořadu Svět motorů.

Trasa a mapa Rallye Dakar 2026

Účastníky 48. ročníku slavného závodu Rallye Dakar čeká opět zbrusu nová trasa. Start i cíl se uskuteční v saúdskoarabském Janbú. Celkově závodníci v horké poušti urazí 8 000 km. Organizátoři tentokrát vyškrtli maratonskou 48hodinovou etapu, což vedlo k navýšení počtu etap z 12 na 13.

Mapa a trasa Rallye Dakar 2026Mapa a trasa Rallye Dakar 2026 • Foto: dakar.com

České posádky na Dakaru 2026

Motocykly

Martin Michek (Hoto), Milan Engel (Kove), Martin Prokeš, David Pabiška, Jiří Brož, Dušan Drdaj (všichni KTM).

Automobily

Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (Ford); Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford); Martin Koloc, Mirko Brun (Red-Lined).

Kamiony

Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (MM Technology); Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Iveco); Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra); Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco); Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra); Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington/JAR (Tatra); Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder/Fr., Laurent Lalanne/Fr. (MAN).

Dakar Classic

Ondřej Klymčiw, Josef Brož (Mitsubishi Pajero); Jan Vinš, Jiří Kopřiva (Mitsubishi Pajero); Kateřina Váňová, Petr Váňa (Toyota 4Runner); Martin Stopa, Lubomír Dočkal, Martin Horák (Tatra 815).

Výsledky Rallye Dakar 2025

Automobily1. Al Rajhi (Saúd.) 52:52:15
2. Lategan (JAR) +3:57,
3. Ekström (Švé.) +20:21, 
... 11. Prokop (ČR) +3:22:14,
44. Trněný (ČR) +13:55:01
Motocykly1. Sanders (Aus.) 53:08:52,
2. Schareina (Špa.) +8:50,
3. Van Beveren (Fra.) +14:46, 
... 17. Drdaj (ČR) +4:02:23,
23. Engel (ČR) +6:04:44,
24. Romančík (ČR) +6:44:33,
30. Brabec (ČR) +9:23:28,
36. Pabiška (ČR) +12:11:03,
44. Peschel (ČR) +16:09:19, 
79. Prokeš (ČR) +51:11:12,
80. Brož (ČR) +52:14:25
Kamiony1. Macík (ČR) 58:42:58
2. Mi.Van den Brink (Niz.) +2:21:13, 
3. Loprais (ČR) +2:26:43, 
... 9. Vrátný (ČR) +23:41:24,
11. Poslední (ČR) +30:55:05
Klasik1. Santaolalla Milla (Špa.),
2. Traglio (Ita.),
3. Raisys (Lit.), 
... 34. Pazdera (ČR), 
36. Husek (ČR),
45. Martinec (ČR), 
56. Bárta (ČR),
63. Vinš (ČR),
66. Holická (ČR)

Výsledky Dakaru 2024

Automobily

1. Sainz (Špa./Audi) 48:15:18,
2. De Mevius (Bel./Toyota) +1:20:25,
3. Loeb (Fra./Prodrive) +1:25:12,
5. Prokop (ČR/Ford) +2:16:43,
21. Trněný (ČR/Ford) +13:59:33,
40. Ouředníček (ČR/Toyota) +63:17:11.

Motocykly

1. Brabec (USA/Honda) 51:30:08,
2. Branch (Bots./Hero) +10:53,
3. Van Beveren (Fra./Honda) +12:25,
10. Michek (ČR/KTM) +2:48:49,
22. Engel (ČR/KTM) +7:26:50,
27. Brabec (ČR/KTM) +9:30:00,
42. Pabiška (ČR/KTM) +15:51:30,
43. Prokeš (ČR/KTM) +15:51:44,
53. Podmol (ČR/Husqvarna) +20:06:59.

Kamiony

1. Macík (ČR/Iveco) 54:34:48,
2. Loprais (ČR/Praga) +1:54:39,
3. Mitchell Van den Brink (Niz./Iveco) +4:29:26.

Čtyřkolky

1. Andujar (Arg./Yamaha) 64:16:53,
2. Giroud (Fra./Yamaha) +7:59,
3. Varga (Slo./Yamaha) +4:03:25.

SSV 

1. De Soultrait (Fra./Polaris) 56:37:43,
2. De Sadeleer (Švýc./CAN-AM) +2:25,
3. Seaidan (Saud./CAN-AM) +1:04:28.

Classic

1. Santaolalla Milla (Špa./Toyota),
2. Traglio (Ita./Nissan),
3. Bedeschi (Ita./Toyota),
24. Klymčiw (CZE/Škoda 130LR),
56. Vinš (CZE/Mitsubishi),
63. Holická (CZE/Citroen 2CV).

Výsledky Dakaru 2023

Automobily

1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15,
2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:20:49,
3. Moraes, Gottschalk (Bra., Něm./Toyota) -1:38:31,
...6. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:40:44.

Motocykly

1. K. Benavides (Arg./KTM) 44:27:20,
2. Price (Austr./KTM) -0:43,
3. Howes (USA/Husqvarna) -5:04,
...11. Michek -1:42:24,
31. J. Brabec -8:35:58,
36. Pabiška (všichni ČR/KTM) -11:17:36.

Kamiony

1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33,  
2. Macík (ČR/Iveco) -1:12:34,
3. Mitchell Van den Brink (Niz./Iveco) -4:02:29,
4. Valtr -5:06:09,
6. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -14:23:52.

Čtyřkolky

1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30.

SSV

1. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14.

Lehké prototypy

1. Jones, Gugelmin (USA, Braz.,/Can-Am) 51:55:53,
..11. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -10:06:01.

Historie Rallye Dakar

Dobrodruh Thierry Sabine se v roce 1977 ztratil při závodě Abidžan - Nice v libyjské poušti. To ho přivedlo k nápadu na rallye, která bude zkouškou nejen lidí, ale i strojů.

První Rallye Paříž - Dakar odstartovala 26. prosince 1978 na pařížském náměstí Trocadéro. Na startu stálo 182 vozidel, z toho 90 motocyklů, 80 automobilů a 12 kamionů.

V průběhu let se trasa Rallye Dakar několikrát měnila. Od 42. ročníku se však Dakar koná výhradně na území Saúdské Arábie.

České úspěchy na Dakaru

Češi dokázali do historie jednoho z nejtěžších závodů světa několikrát výrazně promluvit. V devadesátých letech kraloval kamionům Karel Loprais, který vybojoval celkem šest prvenství. V jeho stopách dnes kráčí synovec Aleš – ten na svůj premiérový triumf sice stále čeká, ale ve sbírce už má jedno stříbro a jeden bronz.

V kategorii kamionů se aktuálně musí sklonit před Martinem Macíkem, jenž po druhém místě z roku 2023 přidal dvě celková vítězství. Zapomínat nesmíme ani na Josefa Macháčka, pětinásobného šampiona v kategorii čtyřkolek.

ZLATO

1988

Loprais, Stachura, Mück (Tatra)

kamiony

1994

Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)

kamiony

1995

Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra)

kamiony

1998

Loprais, Stachura, Čermák (Tatra)

kamiony

1999

Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)

kamiony

2000

Macháček (Yamaha)

čtyřkolky

2001

Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra)

kamiony

2001

Macháček (Yamaha)

čtyřkolky

2003

Macháček (Yamaha)

čtyřkolky

2007

Macháček (Yamaha)

čtyřkolky

2009

Macháček (Yamaha)

čtyřkolky

2024

Macík, Tomášek, Švanda (IVECO)

kamiony

2025

Macík, Tomášek, Švanda (IVECO)

kamióny

STŘÍBRO

1987

Loprais, Stachura, Krpec (Tatra)

kamiony

1988

Moskal, Vojtíšek, Záleský (Liaz)

kamiony

1996

Loprais, Stachura, Tomeček (Tatra)

kamiony

2000

Loprais, Stachura, Gilar (Tatra)

kamiony

2002

Loprais, Hamerla, Kalina (Tatra)

kamiony

2003

Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra)

kamiony

2023

Macík, Tomášek, Švanda (Iveco)

kamiony

2024

Loprais, Der Kinderen, Kripal (PRAGA)

kamiony

BRONZ

1987

Moskal, Joklík, Záleský (Liaz)

kamiony

1990

Kahánek, Krpec, Havlík (Tatra)

kamiony

1992

Loprais, Stachura, Kalina (Tatra)

kamiony

1995

Buchtyár, Kořený, Krpec (Tatra)

kamiony

1996

Fajtl, Janoušek, Wurst (Tatra)

kamiony

1998

Kořený, Lamač, Kahánek (Tatra)

kamiony

1999

Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra)

kamiony

2025

Aleš Loprais, Dartek Rodewald, David Kripal (PRAGA)

kamiony

