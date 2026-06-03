Stanley Cup v létě do Čech? Vašíček inspiruje Hertla
Mohl na něm oči nechat, hltal každý záhyb kovu či vyryté písmenko. Teď chce Tomáš Hertl (32) sám potěšit fanoušky a přivézt jim Stanley Cup do Prahy.
Dobře vzpomíná, jak v roce 2006 cítil, když »mísu« zvedl nad hlavu exslávista Josef Vašíček (†30), tehdy šampion z Caroliny. V Edenu měl trofej na dosah.
„Pamatuji si, že jsem stál v jedné z prvních řad. Dostal jsem podpis, udělal si fotku,“ vzpomínal Hertl na Vašíčka, jenž pět let poté tragicky zemřel při pádu letadla s týmem Jaroslavle.
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Témata: blesksport, hokej, Česko, Stanley Cup, Carolina Hurricanes, Josef Vašíček, léto, Lokomotiv Jaroslavl