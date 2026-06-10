Provodová posílá vzkaz manželovi za oceán: Vedro je sexy!
Zatímco se čeští fotbalisté připravují na první zápas mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, některé manželky si vyrazily na dovolenou. A právě choť Lukáše Provoda (29) rozpálila všechny svými žhavými fotkami.
Středopolař Lukáš Provod se peče s reprezentací při tréninku v texaském vedru. Ale dozlatova by ho rozpálil až pohled na jeho sexy manželku Petru, která se sluní 10 tisíc kilometrů daleko na řeckém ostrově Zakynthos.
„Dámská jízda,“ chlubí se na Instagramu paní Provodová dovolenou v teploučku, kam vyrazila s jejich společnou dvouletou dcerou Leontýnkou. Lukáš nyní může dát příspěvkům maximálně lajk, soustředí se totiž na fotbal: „Mistrovství světa je nejvíc, na co jde ve fotbale dosáhnout,“ těší na první mač šampionátu.