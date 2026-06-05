FIFA pouhý týden před začátkem šampionátu: Obří změny při nástupu!
Přípravy na fotbalové mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě vrcholí a FIFA chrlí jednu novinku za druhou. Ta nejnovější fanoušky zaručeně zaskočí. Tradiční obrázek, kdy hráči při státních hymnách stojí hrdě nastoupení v jedné dlouhé řadě, je totiž minulostí.
Pouhý týden před startem velkolepého šampionátu přišla světová fotbalová asociace s nečekanou změnou. „Během státních hymen se všech 26 hráčů každého týmu shromáždí kolem transparentu ve středovém kruhu, aby každý z nich, nejen základní jedenáctka, mohl prožít tento symbolický okamžik plný hrdosti a emocí,“ oznámila hrdě organizace.
V praxi to znamená, že místo klasického zástupu zpívajících fotbalistů uvidí diváci na ploše obří kruh tvořený rovnou oběma kádry. O třaskavé momenty tak zjevně nebude nouze. Těsný kontakt hráčů slibuje zajímavou podívanou zejména ve chvílích, kdy proti sobě nastoupí státy s napjatými geopolitickými vztahy.
Samotný příchod z útrob stadionu se ale nijak nemění. Na trávník fotbalisty i nadále doprovodí děti a teenageři. „Předzápasový ceremoniál bude doplněn řadou dalších vizuálních prvků, včetně transparentu ve středovém kruhu, národních vlajek a charakteristického loga FIFA na hřišti,“ popisuje další detaily FIFA. Tím ale inovace nekončí. Nástupová show se má v průběhu turnaje ještě dál vyvíjet a úvodní minuty zápasů postupně oživí také barevný dým a pyrotechnika.