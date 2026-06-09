MS ve fotbale už za 2 dny: Nečekaná výhoda Čechů!
Čeští fotbalisté už stříhají metr: Za 3 dny vyběhnou v mexické Guadalajaře v 1577 m n. m. k úvodnímu mači světového šampionátu. Ale jako národní hudební poklad Helena Vondráčková (78) se Koubkovi muži nemusí výšek bát!
Nadmořská výška podobná nejvyšší české hoře Sněžce je tématem národního týmu už od baráže, kdy se reprezentanti po postupu na mistrovství světa po 20 letech vznášeli v oblacích. Aby nepřerostla Čechům přes hlavu, v základně v americkém státě Texas – tam je naopak placka se zhruba 130 metry nad mořem – používají nejrůznější fígle. „Některé tréninky absolvujeme ve vyhřáté místnosti ve vysokém teplu a se zátěží v určité tepové frekvenci. Budujeme si tím odolnost právě proti pobytu ve výšce,“ popsal stoper Hranáč z Hoffenheimu.
Fofrem zpátky!
Týmoví lékaři si kvůli přípravě na zápas s Jižní Koreou (v pátek od 4:00 na ČT sport a Nova Action) ještě před odletem od všech nominovaných vyžádali krevní obraz, aby měli aktuální informace o hodnotě železa a feritinu, a mohli případně včas látky do těla doplnit. Do dějiště utkání navíc po poradě s odborníky poletí až den před výkopem a pak fofrem zpátky.
Horko v Dallasu může vysokým tělům českých fotbalistů paradoxně pomoct: Zrychlí se jim srdeční činnost, začnou se tvořit červené krvinky... Takže Češi si bez obav mohou s Helenkou zapět: „Neboj se a pojď. Budem stoupat jako ptáci. Vzhůru k výškám!“ Až ke hvězdám?!
Co hrozí ve vysokých nadmořských výškách?
Hypoxie – kvůli nízkému tlaku vzduchu dochází k menšímu příjmu kyslíku v jednom nádechu. Stoupá hladina hormonu EPO, který stimuluje tvorbu červených krvinek. Zvyšuje se tepová frekvence.
Dehydratace – vzduch je sušší, což způsobuje rychlejší odpařování potu. Dochází ke ztrátě vody i oxidu uhličitého. Kvůli rovnováze pH těla ledviny produkují více moči.
NA SOUPEŘE KOUKAJÍ SHORA!
Není výška jako výška! Zatímco ta nadmořská v Mexiku může národní mužstvo dostat do problémů, ta tělesná by mohla fotbalistům na MS pomoct.
Češi se totiž dívají na soupeře ve skupině pěkně shora – s průměrem 185,7 cm jim dokonce patří 5. místo mezi všemi 48 účastníky svátku kopané! Korejci zapadli do nižší poloviny, reprezentanti JAR jsou předposlední a Mexičané se krčí na 4. příčce od konce. Tak snad čahouni Chorý (198 cm) či Souček (193 cm) zadupou soky do země a vystoupají až do play off!
Nejvyšší týmy MS
|tým
|průměrná výška
|1. Bosna
|187,2 cm
|5. ČESKO
|185,7 cm
|...
|29. J. Korea
|181,9 cm
|45. Mexiko
|179,5 cm
|47. JAR
|178,8 cm
|48. S. Arábie
|178,4 cm