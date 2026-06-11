Kouč Růžička s manželkou slavili výročí: Jasný vzkaz Marušky!
V nádherném pohádkovém prostředí Červeného hrádku si před devíti lety řekli své „ano“ hokejový trenér Vladimír Růžička a jeho partnerka Marie. A právě ona nyní svým osobitým stylem jejich svatební výročí připomněla.
Desátého června oslavili manželé Růžičkovi takzvanou hliněnou svatbu. Maruška při té příležitosti vytasila z rodinného alba archivní fotografie z onoho velkého dne. „A jedenáct let spolu. Na to, že nám dávali max rok, dobrý, ne?“ připsala svým typicky ostrým jazykem mírně pichlavý komentář.
Vzápětí ale ukázala i svou něžnou stránku. „Byl to nejhezčí den v mém životě a v bříšku jsem už pět měsíců nosila naši holčičku,“ dodala zamilovaně a romanticky. Ukázala taky kytičku, kterou od manžela dostala.
„Byla to jízda. Nahoru a dolů. Ty začátky byly hodně těžké, nám to opravdu nikdo nepřál, byla jen hrstka lidí, která nám to přála. Vznikaly kvůli tomu nátlaky, občas i hádky, ale byly tam hezké chvíle,“ popsala společný život pro ŽivotvČesku.cz.
„Když se nad tím zamyslím, tak my jsme se doma vždycky dohadovali kvůli blbostem, ale když šlo o důležité kroky a rozhodnutí, tak jsme vždycky stáli za sebou. A to je pro mě důležité,“ zasnila se při reakci na důvod, jak to spolu zvládají tolik let.