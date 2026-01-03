Manželka trenéra Růžičky v slzách: Smrt milovaného dědečka
Letošní rok ještě ani pořádně nezačal a Marie Růžičková (37) už v něm zažila první velkou ztrátu. Navždy přišla o svého milovaného dědečka, kterého teprve nedávno nechala z rodného Havířova přestěhovat k sobě na sever Čech, aby mu mohla být poblíž.
Rodina je pro manželku hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) základ. Také proto je pro ni důležité se čas od času vrátit do rodného Havířova, kde část jejich nejbližších bydlí. Kdykoliv se na východ republiky vypravovala, nemohla vynechat ani návštěvu svého dědečka, jehož zdravotní stav se ovšem v posledních měsících zhoršoval.
Těžko mu ale mohla být poblíž, když se svým manželem a dcerkou Lejlinkou bydlí na severu Čech. A tak se rozhodla, že dědečka v říjnu nechá přemístit do LDN v Litvínově, aby to za ním měla blíže. Jenže teď Marie oznámila zdrcující zprávu. Její dědeček navždy odešel. „Moc to bolí,“ napsala zlomená Marie k fotce svého dědy na nemocničním lůžku. V téhle těžké chvíli ale dokázala najít jen jedinou útěchu: „Už tě nic nebolí.“
Dědovi pak připsala vzkaz. „Děkuji ti za vše, dědečku. Pozdravuj mi tam nahoře babinku a taťku,“ rozloučila se se svým milovaným příbuzným, o kterém v minulosti prozradila, že bojoval s Alzheimerovou chorobou. Sdílením této zkušenosti dokázala podpořit lidi, kteří si u svých nejbližších prošli s podobně bolestivou situací. Nejen oni teď Marušce přejí mnoho sil...