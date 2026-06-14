Tragická smrt biatlonisty Vaňhy (†19): Záhada i po 9 měsících!
Bývalý biatlonista Jan Vaňha přišel o život loni na podzim. Ani po bezmála devíti měsících ale vyšetřování nedošlo ke svému konci. Navzdory tomu, že policie získala řadu poznatků, případ stále zůstává neuzavřený a rodina s vyšetřovateli znovu prosí o pomoc veřejnost...
Z běžné projížďky na kole už se Jan Vaňha ke své rodině bohužel nikdy nevrátil. Tragická nehoda u obce Krouna, při které došlo ke střetu mezi mladým cyklistou a automobilem, je dosud v šetření. Bezprostředně po nehodě na místě sice zastavili svědci mířící z práce v nemocnici, kteří se okamžitě pokoušeli o resuscitaci, ani jejich svědectví však do případu nevneslo jasno v tom, jak přesně se osudný moment odehrál a co mu předcházelo.
Na sociálních sítích se nyní objevila naléhavá výzva pro lidi, kteří by mohli do celého případu přinést klíčové odpovědi a pomoci policistům tragický střet finálně zmapovat.
„Vyšetřovatelé stále hledají svědky, kamerové záznamy nebo jakékoli informace, které by mohly pomoci objasnit okolnosti celé události. Pokud jste se v dané době pohybovali v okolí místa nehody nebo máte záznam z palubní kamery, prosím ozvěte se na mail: 19-9-2025@seznam.cz. Důležitý může být i zdánlivě nepodstatný detail,“ stojí v příspěvku, který se objevil na sociálních sítích webu Sport.cz.