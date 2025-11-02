Tragická smrt biatlonisty Vaňhy (†19): Svědci popsali děsivé detaily
Koncem září ochromila českou biatlonovou scénu zpráva o náhlém skonu dřívějšího závodníka a později také trenéra Jana Vaňhy, jehož život vyhasl při dopravní autonehodě. Bezprostředně po havárii se na místě snažili pomáhat svědci, kteří nyní promluvili.
Pro zdravotní sestru Michaelu Sodomkovou a jejího kolegu Jiřího Hrabčuka mělo jít o běžnou cestu z práce. V jednu chvíli před nimi ale prudce začala brzdit dodávka, ze které záhy vyběhla spolujezdkyně se slovy, že někdo potřebuje pomoci. V příkopě ležel těžce zraněný cyklista, kterým byl právě biatlonista Vaňha. Posádka dodávky byla paralyzována šokem, Sodomková s kolegou nemeškali a začali ihned konat.
„Skočila jsem do příkopu a začala zjišťovat, co s ním je a poskytovat mu neodkladnou resuscitační péči. Kolega na místě korigoval provoz a dával pozor na řidiče dodávky, který byl ve špatném psychickém stavu,“ vrátila se pro Novinky.cz Sodomková k tragické situaci. Spolujezdkyně z dodávky vytočila linku 155 a dala telefon na hlasitý odposlech, aby mohla Michaela komunikovat s dispečerkou. Sodomková sice pracuje jako sestra na dětské JIP, takže velmi dobře věděla, co dělat, ale žena na tísňové lince ji byla velkou oporou.
Hrabčuk zůstal nablízku řidiči dodávky, který byl z celé situace pochopitelně velmi rozrušený. „Chlapec tam ležel sám, nad ním stál řidič, který ho srazil, a byl v šoku. Já jsem byl podpůrná jednotka, zajistil jsem zdravotnické pomůcky z autolékárničky a staral se o řidiče, aby nezpanikařil a ještě neskočil pod jiné auto,“ popsal situaci.
Když se Sodomkové povedlo Vaňhu oživit, svitla naděje, že by tahle nehoda mohla mít šťastný konec.Navzdory tomu, že si velmi dobře uvědomovala Vaňhova těžká zranění. „Trochu otevřel oči, mluvila jsem na něj a utěšovala ho. Snad to pro jeho blízké bude hodně znamenat, že tam nebyl sám,“ řekla zdravotní sestřička, kterou později spolu s jejím kolegou zastihla smutná zpráva o tom, že bývalého biatlonistu už záchranáři bohužel ani živého nenaložili do vrtulníku. Přesto, že svým zraněním podlehl, pardubičtí hasiči se rozhodli Sodomkovou i Hrabčuka vyznamenat a udělili jim medaili za záchranu lidského života.
„Šla jsem tady mezi hasiče s pokorou, že si musíme vážit každého dne, protože nevíme, co nám osud napíše do karet. Tuto medaili přijímám s obrovskou úctou,“ pověděla zdravotnice.