Českou výpravu na MS po krachu s Koreou vytrestal let, počasí i hmyz: Dallasi, máme problém!
Nedaleko vesmírného centra NASA v Houstonu kvůli bouřce zoufale kroužil nad Texasem let číslo AM9685. Na palubě usazená česká výprava, objevující fotbalový svět na MS po dvaceti letech, se mohla strachovat kvůli hlášení pilota: Dallase, máme problém!
Krejčí, Schick, Souček a spol. se vraceli z mexické Guadalajary, odkud z duelu s Jižní Koreou (1:2) nevezli žádné body do tabulky skupiny A. Standardně dvouhodinový let s cílem v Dallasu se jako naschvál o polovinu protáhl kvůli bouřce. Sotva reprezentanti vystoupili z letadla mexické společnosti, dostali další facku! Proplesklo je vedro a dusno, navíc museli rukama odhánět agresivní hmyz.
Únava z kilometrů
„Klimatické podmínky jsou specifické. Přelety vás vyšťaví. Kluci ze sebe musejí dostat únavu z cestování,“ má jasno fyzioterapeut nároďáku Janoušek. To je ale teprve začátek! Koubkův výběr totiž čeká příští týden cesta s více než 1100 kilometry na východ do Atlanty, kde ve čtvrtek vyzve Jihoafrickou republiku (18:00, ČT sport i Nova Action).
Zavřeni na hotelu
Základní sestava o jedenácti mužích se musí hýčkat. I proto mazali na tréninkový plac v Mansfieldu jen hráči z lavičky, zatímco zbytek měl veget v hotelu ve Fort Worth. „Bylo to po domluvě mezi trenéry, fyzioterapeuty a lékaři. Vyhodnotí se, kdo jak na tom je podle zátěže,“ vysvětlil rehabilitační specialista reprezentace Janoušek. „Aby se ulehčilo dolním končetinám, mají regenerační fázi v hotelu,“ dodal. Ve společných prostorách mohou mačkat palce u Playstationu, pinkat pinec nebo házet šipky.