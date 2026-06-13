Česká beznaděj po porážce s Koreou? Nezoufejte! Kompjůtr spočítal postup!
Naštvání. Zmar. I beznaděj se vkrádá do mysli českých fotbalistů po úvodní porážce na MS s Jižní Koreou 1:2. Jenže není třeba moc zoufat, šance na postup pořád žije. A to nečekaně velká!
V předchozích formátech mistrovství světa by prohra byla takřka fatální. Jenže na šampionát do USA, Mexika a Kanady přijelo letos rekordních 48 celků, což změnilo i postupový klíč. Jistotu play off mají pořád první dva z každé skupiny, jenže nově je doplní hned osm (z dvanácti) celků na třetích místech. A to je laso pro Česko!
„Je to začátek, turnaj bude dlouhý. Jsme v nějaké pozici, teď nám začne příprava na důležitý druhý zápas. Víme, že bude zlomový!“ odmítá skládat zbraně Ladislav Krejčí (27), kapitán a jediný střelec proti Korejcům. A za pravdu mu dávají i cifršpioni!
Superkompjůtr specializovaného serveru Football Meets Data (FMD) provedl po úvodních duelech skupiny A nový přepočet a vyšla mu celkem pozitivní predikce: „Český tým do vyřazovací fáze postoupí na 53 %!“ Ano, je to propad z předturnajových 74 procent, pořád je to ale nadpoloviční šance.
Že to skončí optimisticky, navíc napovídá i precizní model jiné statistické společnosti Opta. Podle ní mančaft trenéra Koubka postoupí dokonce na 59 procent! Jenže pouze numera progres ze skupiny nezaručí. Hlavní krok musejí udělat sami čeští fotbalisté přímo na hřišti, v klíčovém mači proti Jihoafrické republice (čtvrtek 18:00)!