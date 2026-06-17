Bojovník s rakovinou Choma: Krutá nemoc mu dala novou lásku!
Ještě před pár měsíci mluvil o tom, že po rozchodu s krásnou Španělkou na další vztah nemá ani pomyšlení. Jenže člověk míní, život mění. Bývalý florbalista Adam Choma, který se statečně pere s rakovinou, odhalil, že je už nějakou dobu po uši zamilovaný!
Ještě koncem loňského roku měl Adam Choma jasno v tom, že po rozchodu se španělskou krasavicí Raquel se do ničeho dalšího rozhodně nehrne. „K čemu mi je vztah? Plantat hlavu nějaké holce... Já bych nechtěl,“ vrtěl tehdy hlavou v pořadu Showbyz se Šárkou.
Jenže lásce člověk neporučí. Teď rodák z Ostravy přiznal, že má po svém boku novou slečnu. Tou je sympatická blondýnka Alexandra, se kterou randí už nějaký pátek! „Je to půlroku co mě tato žena oslovila na onkologii,“ prozradil Adam u společných obrázků.
Dvojice na sebe narazila v místě, kde Choma kvůli své léčbě tráví velké množství času. A zdá se, že právě těžká nemoc je tím, co mladý pár svedlo dohromady. Podle sociálních sítí totiž i krásná Alex v minulosti sváděla svůj vlastní zdravotní boj.
Jak se ale říká, psychika je mocná čarodějka. Ačkoliv nedokáže vyřešit zdaleka vše, Adam i Alex vypadají společně velmi šťastně, a to člověku v těžkých chvílích dokáže vždy dodat obrovskou sílu.