Bojovník s rakovinou Choma: Tohle mi vyoperovali!
Hrál florbal za Ostravu a nakoukl i do reprezentace. Během studií na vysoké škole ale začala Adama Chomu (24) pobolívat hlava. Na jaře 2023 si tak vyslechl krutou diagnózu - trpí zhoubným meduloblastomem. Z těch nejhorších prognóz se úctyhodným každodenním bojem dokázal propracovat k šanci na život.
„Chodí mi dost zpráv o tom, jak mi je. Řeknu vám to ve zkratce. Týden jsem teďka v nemocnici, mám horečky třicet osm,“ otevřel drsně a bez obalu současnou realitu. Své fanoušky tím šokoval. Ještě nedávno totiž cestoval a užíval si života naplno, dokud mu to krátké zlepšení zdravotního stavu umožňovalo.
„Měl jsem těžkou operaci, mám pooperační horečky. Brali mi dva a půl centimetru kosti zleva, dva centimetry kosti zprava a nevím, něco málo z kyčle,“ pokračoval s detailním popisem toho, co má aktuálně za sebou. Přidal dokonce i mrazivý záběr vyoperované kosti. Málokdo si tak dokáže představit obrovskou bolest, kterou nyní musí na nemocničním lůžku snášet.
„Lékaři potřebujou vědět, kolik tam je rakovinotvorných buněk a podobně. Jak mi potom můžou dávat chemošky a já o tom všem ještě natočím video,“ doplnil detaily k důvodům tak drastického zákroku.
„Akorát teďka nejsem úplně v nejlepším rozpoložení,“ přiznal upřímně z postele. „Budu se učit chodit tak čtyři, pět, šest týdnů. Protože teďka jsem týden ležák. Zkoušel jsem už se aspoň trošku postavit na nohy, ale nejde to. To fakt nejde. Když mám vlastně nohy řízlé takhle, tak se vlastně učím úplně od nuly,“ zoufal si u záběrů svých marných pokusů o chůzi.
„No ale jako ve finále ta léčba do budoucna... Vypadá to zatím dobře. Jenom se podstupují tady tyhlencty kroky k tomu, aby to dobré jednou v budoucnu mohlo být,“ ví moc dobře Adam, že bolestivé zákroky jsou jen nezbytným minimem na zdlouhavé cestě k zotavení. Meduloblastom je zákeřné nádorové onemocnění, které postihuje především děti. Pro české onkology je tak dospělý pacient trochu raritou. Jeho tvrdý boj trvá už déle než rok a zdá se, že miska vah se konečně pomalu naklání k pozitivním vyhlídkám.
Ještě relativně nedávno byl mladý sportovec závislý na vysokých dávkách morfia i fentanylových náplastech. Poté ale podstoupil experimentální léčbu pomocí hormonu T3 a s lékaři zjevně trefili do černého. Rozhodně ale ještě nemá vyhráno. Mladý bojovník proto znovu silně apeluje na všechny zdravé lidi, kteří jeho cestu sledují. „Ale chci vám taky ukázat, že to není úplně tak jednoduché, jak si někdo může myslet. A kolik toho někteří lidé musí kolikrát snést. Tak si nestěžujte, a jak jsem říkal v Albánii, zvedněte se a jděte cvičit nebo se aspoň projít,“ vyzval své sledující závěrem.