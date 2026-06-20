Vlhová slavila narozeniny: Namísto párty tvrdá dřina
Třináctý červen 1995 se zapsal do sportovní historie hned několika událostmi. Kvůli výluce v NHL teprve vrcholilo play-off nejslavnější hokejové soutěže, v Bostonu se chystalo otevření haly TD Garden, ve které dnes září David Pastrňák, a přímo pod Tatrami přišla na svět budoucí lyžařská superstar. Letošní narozeniny ovšem Petra Vlhová (31) oslavila naprosto netradičně.
Ačkoliv do startu lyžařské sezony zbývá ještě několik měsíců, elitní Slovenka fanouškům ukázala, že její příprava už pořádně finišuje a na lyžích je znovu jako doma. „Zpět v kanceláři. A samozřejmě, všechno nejlepší k mým narozeninám,“ napsala na svůj profil k sérii fotek ze své specifické sněhové párty.
V italských horách momentálně piluje techniku a místo bujarého alkoholového přípitku raději zvolila pořádnou dávku kofeinu. V jejím týmu navíc zjevně panuje velmi uvolněná atmosféra. Samotná slovenská lyžařka rozdává úsměvy na pozadí nádherných horských kulis a v klidu debatuje s členy realizačního týmu.
V Itálii by měla Petra i nadále tvrdě trénovat, polykat potřebnou minutáž na sněhu a nachystat si půdu pro mnohem úspěšnější návrat na svahy, než jaký předvedla téměř z donucení na poslední olympiádě. Její posedlost dokonalým comebackem je úctyhodná. Klasickou narozeninovou oslavu totiž bez mrknutí oka vyměnila za poctivou dřinu nejen na sjezdovce, ale i v posilovně. Fanoušci teď v komentářích neskrývají obdiv k tomu, jak neuvěřitelně pilná a stoprocentní sportovkyně to je.