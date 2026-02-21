Nečekané překvapení pro Vlhovou od jejího ex: Romantické vyznání přímo v Itálii
Dva roky trýznivé bolesti a beznaděje jsou pryč. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (30) se na olympiádě dočkala zmrtvýchvstání! Zatímco v cíli jí dojatě padla kolem krku i úhlavní rivalka Shiffrinová (30), ten nejsilnější vzkaz poslal do světa její expartner Michal Kyselica (33).
Na tento okamžik čekal každý fanoušek lyžování. Petra Vlhová se po dvouleté pauze zaviněné těžkým zraněním, znovu postavila na start. A hned to byla olympijská trať, která ji na zasněžených svazích přivítala. Když projela cílovou rovinkou její největší rivalka Mikaela Shiffrinová tam na ni trpělivě čekala, aby ji v cíli objala. Byla to chvíle, kdy sportovní svět na moment zatajil dech a do očí všech se draly slzy.
Tenhle návrat ale nejsilněji rezonoval v srdci muže, který pět let stál po boku Vlhové a sdílel s ní ty nejskrytější sny i nejtemnější obavy. Michal Kyselica byl návratu slovenské lyžařské hvězdy osobně přítomen. Přestože se jejich romantická cesta rozešla již v listopadu 2024, určité pouto zřejmě přetrvalo. „Gratuluji šéfce a legendě k návratu. To, čím jsi si prošla, si nezaslouží nic jiného než respekt a obdiv. Jsem velice rád, že jsem tě konečně mohl vidět na olympiádě a přeju si, aby Slovensko mělo víc lidí, jako jsi ty,“ vzkázal romanticky přes svůj Instagram.