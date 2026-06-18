Češi hledají před kruciálním duelem MS recept na africká kouzla: Jak na JAR?!

Na špinavé nádobí spolehlivě platí stejnojmenný prostředek. Ale jak si poradit s JAR a »umýt« si obrázek z vystoupení na fotbalovém mistrovství světa? Čechům snad bude stačit jen pár kapek!
Dnes nebo nikdy
Reprezentanti v dresech se lvíčkem na prsou se po prohře s Koreou (1:2) postaví Jihoafričanům (čtvrtekod 18:00 na ČT sport a Nova Action), pro něž jsou symbolem hrdosti kromě krále zvířat ještě levhart, slon, nosorožec a buvol. Úkol pro Koubkovy muže zní jasně: Zadupat JAR do země! Tři body totiž mohou vyčistit cestu do vyřazovacích bojů, třeba až do čtvrtfinále! Ale prohra? Češi by se za jistých okolností stali prvním týmem, který na beton skončí už ve skupině. Takovou mastnotu z ostudy by nesmyl sebelepší saponát!
Co by mohlo platit?
Co tedy bude platit? „Česká vyčůranost,“ nechal se slyšet asistent trenéra Jaroslav Plašil (44). Ten zažil na MS 2006 na pažitu prohru s Ghanou (0:2), která předznamenala neslavný konec. Blesk souhlasí a nabízí recept, jak zatočit s africkým soupeřem!
1. Ať je funus ve studiu!
1. Ať je funus ve studiu!
Obrázky pohřební atmosféry v přenosu po prohře s Mexikem (0:2) obletěly od Mysu Dobré naděje celou zeměkouli. Legendy Fortune, jenž válel v Manchesteru United, a jihoafrický »Koller« McCarthy by i po střetu s Českem mohly ve studiu vypadat jako na funuse!
2. Rozbrečte mámu!
2. Rozbrečte mámu!
Nad kluky přezdívanými »Bafana bafana« drží ochrannou ruku nejslavnější fanynka z Jihoafrické republiky – Joyce Chaukeová (ročník 1973), které nikdo neřekne jinak než »máma Joy«. Letos má problémy s domácími politiky kvůli financování cesty na americký kontinent. Tak snad spláče nad výdělkem!
3. Pošlete zvěda!
3. Pošlete zvěda!
Kdo jiný by měl radit, než on – brankář Jiří Ciupa (28), který působil v jihoafrickém týmu TS Galaxy v sezoně 2024/25. „Oni jsou hračičky. Pomalu víc než gól slaví jesličky. Prostě taková show a party,“ popsal svou zkušenost gólman Opavy.
4. Umlčte vuvuzely!
4. Umlčte vuvuzely!
Fanouškům bzučí v hlavě od MS 2010 v JAR zřejmě dodnes. Jihoafričané tehdy proslavili trubku zvanou vuvuzela. Kéž by v Mercedes-Benz stadionu ty otravné nástroje zmlkly!
Češi hledají před kruciálním duelem MS recept na africká kouzla: Jak na JAR?!
Témata: blesksport, Jaroslav Plašil, Jihoafrická republika, Mexiko, ČT sport, Korea, recept, Ghana, magie, Nova Action, mys Dobré naděje