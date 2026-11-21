Těžké dospívání zápasnice Smolkové: Čelila šikaně!
Na druhém stupni základní školy denně slýchala, že je tlustá a ošklivá. Slovenská zápasnice Veronika Smolková (24) kvůli šikaně odmítala jíst a nutila se ke zvracení. „Jednou jsem mamce dokonce řekla, že už nechci žít,“ vzpomínala skrze Oktagon na své dospívání.
Vyléčila ji až návštěva galavečeru bojových sportů, v nichž se vzhlédla. Už dnes čeká Veroniku čtrnáctý duel kariéry v kleci proti Chorvatce Petrovičové.
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