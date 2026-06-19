Hodnocení českého nároďáku za duel s JAR: Kdo zářil a komu se nevedlo?

Autor: rau, sm
  • Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR

    Úvod vypadal slibně, ale nakonec je z toho jen plichta, a nad Čechy se tak na MS ve fotbale začíná smrákat. Jak si v duelu s JAR počínali jednotliví hráči?

  • MATEJ KOVÁŘ


    3

    Repre startů ještě nemá na rozdávání a podle toho to taky vypadá. Jistotou neoplýval, při penaltě neměl nárok.

  • TOMÁŠ HOLEŠ


    3

    Jindy neúnavná slávistická mašina se tentokrát zdála v atlantské »hale« trošku zavařeně.

  • ROBIN HRANÁČ

    3

    Obraně velel jako ostřílený veterán, i když občas to bylo při ofsajdových pastech trošku na hraně.

  • LADISLAV KREJČÍ


    3

    Horoskop impulsivního býka varoval před rudou kartou, sám si u tolerantní sudí vykoledoval jen žlutou.

  • VLADIMÍR COUFAL


    4

    Speciálně vyšlechtěný trávník, pod nímž je změť high-tech trubek a senzorů, svými sprinty po lajně moc neprověřil.

  • VLADIMÍR DARIDA


    2

    Záloze měl dodal zkušenost a klid. Dělal to sice nenápadně, ale dělal. Chybí mu rychlost, ovšem jeho vystřídání bylo znát.

  • ALEXANDR SOJKA


    2

    Benjamínek ukázal fištróna, když Sadílkovi naservíroval gólové soustíčko jako chovatel hadů myšku krajtě královské.

  • LUKÁŠ ČERV

    4

    Nejdřív hudroval, když ho soupeř sundal. Ve druhé půli vyslal sondu, kterou Williams jen taktak zpacifikoval.

  • MICHAL SADÍLEK


    1

    Skvělá změna v sestavě! Nejdřív tak trošku marně zkoušel Zlatana, pak zakončil výstavní akci gólovou parafou.

  • ADAM HLOŽEK


    3

    Nádech měl hluboký, síly mu ale došly, jako kdyby běžel maraton ve smogem zamořeném Láhauru.

  • PATRIK SCHICK

    5

    Umí uvařit trojchodové michelinské menu, tentokrát ale tutovky spálil jako toust. V nároďáku dál tápe.

  • PAVEL ŠULC

    5

    Do zápasu vletěl jako velká voda. Fintami by ale tentokrát neobalamutil ani svoji kočku Frantu. A pak rukou zavinil penaltu.

  • JAROSLAV ZELENÝ

    3

    „Zelený má prostor… Hmmm, ale čeká na podporu,“ řekl o jeho ojedinělé akci expert Zelenka. To je celý on.

  • LUKÁŠ PROVOD

    4

    Co si asi tak bude ze zápasu pamatovat? Možná jen píchlý balon, když už byl na place. To je celkem rarita.

  • TOMÁŠ SOUČEK

    4

    Exkapitán tentokrát střídal. Jestli měl za úkol monitorovat situaci, betonovat a udržet vzácné vedení, tak to se mu nepovedlo.

    Pozn.: Zima nehodnocen, neodehrál dostatečný počet minut.
    Hodnoceno 1 až 5 podle školní stupnice.

  • Rozhodčí Tori Pensová během utkání Česka proti JAR
    Rozhodčí Tori Pensová během utkání Česka proti JAR

Témata:  fotbalČeskojarUSAMS ve fotbale 2026Láhaur

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