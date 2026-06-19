Hodnocení českého nároďáku za duel s JAR: Kdo zářil a komu se nevedlo?

Úvod vypadal slibně, ale nakonec je z toho jen plichta, a nad Čechy se tak na MS ve fotbale začíná smrákat. Jak si v duelu s JAR počínali jednotliví hráči?
MATEJ KOVÁŘ
3
Repre startů ještě nemá na rozdávání a podle toho to taky vypadá. Jistotou neoplýval, při penaltě neměl nárok.
TOMÁŠ HOLEŠ
3
Jindy neúnavná slávistická mašina se tentokrát zdála v atlantské »hale« trošku zavařeně.
ROBIN HRANÁČ
3
Obraně velel jako ostřílený veterán, i když občas to bylo při ofsajdových pastech trošku na hraně.
LADISLAV KREJČÍ
3
Horoskop impulsivního býka varoval před rudou kartou, sám si u tolerantní sudí vykoledoval jen žlutou.
VLADIMÍR COUFAL
4
Speciálně vyšlechtěný trávník, pod nímž je změť high-tech trubek a senzorů, svými sprinty po lajně moc neprověřil.
VLADIMÍR DARIDA
2
Záloze měl dodal zkušenost a klid. Dělal to sice nenápadně, ale dělal. Chybí mu rychlost, ovšem jeho vystřídání bylo znát.
ALEXANDR SOJKA
2
Benjamínek ukázal fištróna, když Sadílkovi naservíroval gólové soustíčko jako chovatel hadů myšku krajtě královské.
LUKÁŠ ČERV
4
Nejdřív hudroval, když ho soupeř sundal. Ve druhé půli vyslal sondu, kterou Williams jen taktak zpacifikoval.
MICHAL SADÍLEK
1
Skvělá změna v sestavě! Nejdřív tak trošku marně zkoušel Zlatana, pak zakončil výstavní akci gólovou parafou.
ADAM HLOŽEK
3
Nádech měl hluboký, síly mu ale došly, jako kdyby běžel maraton ve smogem zamořeném Láhauru.
PATRIK SCHICK
5
Umí uvařit trojchodové michelinské menu, tentokrát ale tutovky spálil jako toust. V nároďáku dál tápe.
PAVEL ŠULC
5
Do zápasu vletěl jako velká voda. Fintami by ale tentokrát neobalamutil ani svoji kočku Frantu. A pak rukou zavinil penaltu.
JAROSLAV ZELENÝ
3
„Zelený má prostor… Hmmm, ale čeká na podporu,“ řekl o jeho ojedinělé akci expert Zelenka. To je celý on.
LUKÁŠ PROVOD
4
Co si asi tak bude ze zápasu pamatovat? Možná jen píchlý balon, když už byl na place. To je celkem rarita.
TOMÁŠ SOUČEK
4
Exkapitán tentokrát střídal. Jestli měl za úkol monitorovat situaci, betonovat a udržet vzácné vedení, tak to se mu nepovedlo.
Pozn.: Zima nehodnocen, neodehrál dostatečný počet minut.
Hodnoceno 1 až 5 podle školní stupnice.
Blesk Sport
Fotbal