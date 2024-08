Návrat Vadlejchova přemožitele. Dostane miliony, prosí o silnici a plyn

Olympijský vítěz v hodu oštěpem Aršad Nadím obdrží doma v Pákistánu druhé nejvyšší státní vyznamenání. Podle agentury Reuters to oznámil prezident Ásif Alí Zardárí. První pákistánský olympijský medailista v atletice se podle médií může těšit také na finanční odměnu ve výši 153 milionů rupií (12,6 milionu korun).

Po víkendovém návratu domů vítaly Nadíma tisíce fanoušků. Po přistání letadla v Láhauru ho na letištní ploše pozdravili krajané symbolickou salvou z vodních děl.

„Jsem vděčný všemohoucímu Bohu. Děkuji rodičům a pákistánskému lidu. Je za tím spousta tvrdé práce, kterou jsme s trenérem odvedli,“ řekl sedmadvacetiletý oštěpař. Zároveň se obrátil na vládu s prosbou. „Naše vesnice potřebuje silnice. A pokud by nám vláda zařídila plyn na vaření, bylo by to skvělé,“ uvedl.

Nadím zvítězil v Paříži v olympijském rekordu 92,97 metru, kterým hned v první sérii pokusů zaskočil všechny soupeře včetně Jakuba Vadlejcha, jenž obsadil nakonec čtvrté místo. V mimořádné soutěži českému mistru Evropy nestačil na medaili ani hod dlouhý 88,50 metru. Od bronzu ho dělily čtyři centimetry.

Pro Nadíma šlo teprve o druhý start v sezoně, i proto se hned objevily pochybnosti o jeho přípravě, na sociálních sítích je k nalezení i spousta obvinění z dopingu, velmi často ale od fanoušků hlavního favorita soutěže Níradže Čopry, mezi Pákistánem a Indií ale panuje napětí nejen ve sportu.

Pákistán se dočkal čtvrtého zlata z olympijských her, na které čekal 40 let. Většinu z předchozích deseti medailí získali pozemní hokejisté.