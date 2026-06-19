Policie hledá primátora a potrestaného šéfa z Karviné Wolfa. Ten se ozval z dovolené v Chorvatsku
Další zvrat v případu, který otřásl českým fotbalem? Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné a bývalém činovníkovi tamního prvoligového klubu Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM). Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší soutěže. Co bylo nejspíš spouštěčem nejnovějšího vývoje?
Pátrání po Wolfovi vyhlásili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Důvod? Pravděpodobně mu hrozí vazba. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK. Důvodem vazby může podle něj být obava že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.
Wolf v pátek na svém facebookovém profilu uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku s rodinou. „Do výkonu své funkce se vrátím v průběhu příštího týdne. Po celou dobu jsem telefonicky dostupný. Překvapila mě informace o vyhlášení celostátního pátrání, zejména s ohledem na skutečnost, že policie byla o mém pobytu na řádné dovolené informována. Nerozumím proto tomu, proč bylo navzdory této informaci celostátní pátrání vyhlášeno,“ napsal. Na videu následně uvedl, že jeho ani jeho právní nástupce policie nekontaktovala. Postup policie považuje za nestandardní.
Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Jeho náměstek na karvinské radnici Lukáš Raszyk (SOCDEM) byl informací o pátrání zaskočen. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ řekl Raszyk. Také podle něj by se měl vrátit v příštím týdnu. Chod města podle náměstka funguje zcela standardně.
Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl Wolf. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.