Fotbalová krasavice Lehmannová se zasnoubila: Ostrov pokušení
Území od Kanady po Mexiko teď patří fotbalistům. Švýcarská fotbalová sexbomba Alisha Lehmannová (27) obsadila Jamajku, kde na kopanou rozhodně nemyslí.
Na romantické dovolené před ní poklekl její partner Montel McKenzie (28). „Navždy i vždy ano!“ souhlasila na pláži Alisha, jejíž Angličan také kopával do míče, ale na rozdíl od ní se prosadil až jako herec. Konkrétně v reality show známé coby Love Island.
Takový ostrov lásky si spolu udělali i v Karibiku, kde prováděli různé lumpárny. Od jízdy na čtyřkolkách po svůdné trhání jamajského národního ovoce Ackee jako jablka ze stromu poznání.