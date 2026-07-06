Biatlonistka Puskarčíková čeká druhé dítě: Kruté přiznání a roztomilá reakce syna
Baby boom v biatlonovém světě pokračuje! Nedávno oznámila radostné očekávání dalšího přírůstku do rodiny někdejší biatlonová královna Gabriela Soukalová (36), a podobnou novinkou se teď pochlubila i její bývalá reprezentační parťačka Eva Puskarčíková. Sympatická blondýnka sice září štěstím, ale zároveň přiznala, že uplynulé měsíce pro ni nebyly zrovna procházkou růžovou zahradou...
Bývalá úspěšná závodnice šla s pravdou ven na sociálních sítích, kde se o sladké tajemství podělila s fanoušky se svým pověstným humorem a nadsázkou. „Když se dostanete do fáze, že lidé neví, zda jste přibrali, jste těhotní, nebo máte jen prdy. Takže, abychom se vyhnuli trapným momentům,“ nakousla Puskarčíková, která před kamerou hrdě zapózovala s rýsujícím se bříškem.
Za jejím dočasným zmizením ze sociálních sítí přitom nestálo nic jiného než drsné těhotenské nevolnosti, které nastávající mamince dávaly v prvním trimestru pořádně zabrat. „To taky vysvětluje tu paní Colombovou, kterou jsem tady byla. Nebo vlastně tady skoro nebyla ty poslední měsíce. Já byla totiž na permanentní dovolené s hlavou v záchodě,“ přidala trpké přiznání, kterým si během těhotenství prochází spousta žen.
O nefalšovanou rodinnou roztomilost, na kterou budou rodiče jednou u rodinného alba vzpomínat, se postaral její prvorozený syn. Když totiž poprvé spatřil záběry budoucího parťáka, měl o jeho identitě okamžitě jasno.
„Jak řekl Paride na ultrazvuku při pohledu na obrazovku: Ryba. Takže ano, do naší rodiny přibude rybička,“ dodala s úsměvem Eva, ze které se brzy stane dvojnásobná maminka.