Rozvádějící se tenistka Cibulková: Další životní krok!
Poslední měsíce přinášejí bývalé slovenské reprezentantce Dominice Cibulkové jednu novinku za druhou. Po rozchodu s manželem se chystá na další velký krok, který se tentokrát týká jejího syna.
Letos v létě oslavil Dominičin syn Jakub šesté narozeniny a ani tentokrát nechyběla velkolepá oslava s hromadou dobrot, skákacím hradem a partou kamarádů. Tento věk se už ale nezadržitelně pojí s novou životní etapou, kvůli které Dominika kompletně překopala program na nejbližší měsíce. Dokonce kvůli tomu musely jít stranou i klasické letní dovolené u moře.
„Budeme mít spíše takové výlety,“ prozradila serveru Koktejl.sk Cibulková, která před pár dny odcestovala na londýnský Wimbledon, kam syna plánovala vzít s sebou. „Ale nic víc, spíš takové... Kuba jde v září poprvé do školy, takže budeme asi spíše využívat chalupu,“ svěřila se s detaily o události, která bude velkou změnou pro celou rodinu.
A pro Dominiku to zdaleka není jediný zásadní milník za poslední dobu. Začátkem roku totiž bývalá elitní tenistka otevřeně přiznala rozvod s manželem Michalem Navarou. Toho už ale po jejím boku stihl nahradit jeho někdejší kamarád a spolupracovník Tibor Vincze, se kterým Cibulková buduje novou kapitolu svého života.