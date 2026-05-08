Komplikovaný rozvod Cibulkové a Navary: Napoprvé to nevyšlo!
Co se ještě loni zdálo nemožné, je dnešní realita. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (37) a otec jejích dvou dětí Michal Navara jdou oficiálně od sebe. Na Slovensku už jejich rozvod řeší soudy, ale nic nejde tak hladce, jak by si nejspíš oba expartneři přáli...
Mnoho společných let, drahé dovolené, svatba, dvě děti a hodnotný majetek. Nejen to bylo součástí vztahu Dominiky Cibulkové a jejího manžela Michala Navary. Jenže dvojice se před pár měsíci rozhodla své cesty rozdělit. Dominika se zamilovala do Michalova někdejšího obchodního partnera a Navara našel štěstí po boku své spolupracovnice, pohledné Ukrajinky Iriny.
Jenže rozvod nebude žádná snadná a už vůbec ne rychlá událost. Soud to bude muset řešit víckrát. „Ne, ještě nejsou rozvedeni,“ prozradil slovenskému webu Šport24 Dominičin otec Milan. „Není to tak lehké, jak si někdo může myslet,“ dodal Cibulka, který spolu s Navarou podnikal.
Podle advokáta Marcela Borise, kterého portál oslovil, se v tomto stadiu řeší především děti, tedy to, aby synu Kubovi (5) a Nině (3) nic nescházelo. „Zkoumá se to, kdo má jaké zázemí pro děti připraveno a v jakých poměrech žije. Kdo se o ně umí lépe postarat, nebo který z rodičů má více času se jim věnovat,“ nastínil odborník na majetkové a rodinné právo.
„Dnes se velmi klade důraz na to, že i otcové mají právo podílet se stejným poměrem na výchově dětí. Proto je u soudů velmi preferovaná střídavá péče. Je tedy možné, že se budou rovnou měrou starat o děti. V tom případě se nemusí řešit výživné,“ popsal Boris s tím, že se tak děje, pokud nejsou velké majetkové rozdíly mezi oběma rodiči.
„Pokud jsou ale naopak zásadní rozdíly majetkových poměrů rodičů, soud může určit výživné i při střídavé péči v neprospěch toho, kdo má větší výdělečnou činnost. Děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a nesmí trpět nedostatkem během doby, kdy jsou u rodiče, který neumí poskytnout stejnou životní úroveň jako ten rodič, který vydělává podstatně víc,“ vysvětlil znalec.
Další otázkou pak bude, jak dopadne rozvod po finanční stránce. Dominika si během své tenisové kariéry vydělala pořádný balík peněz, jen z turnajových odměn si odvezla zhruba 13 milionů eur (v přepočtu tedy zhruba 325 milionů korun) a část z nich investovala do nemovitostí, mezi kterými je například i luxusní mezonetový byt v centru Bratislavy. Právě tam nyní pobývá s dětmi a dochází za ní její milenec Tibor Vincze, zatímco Michal Navara se sbalil a odstěhoval pryč.
„Majetek jako takový se řeší až po právoplatnosti rozsudku o rozvodu. To nastupuje jakoby ve druhém kole. Je to samostatné jednání,“ dodal Boris obecně k rozvodu Cibulkové, která se Navarou randila od svých 21 let.