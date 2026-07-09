Lehečkova královna outfitů: Sexy modelína!
Už loni si při své wimbledonské premiéře přibalila do kufru pár speciálních hadříků, kterými chtěla slavný turnaj okouzlit. Ale letos už se vybavila jako na módní přehlídku!
Atletka Lucie Neumannová (23), přítelkyně české tenisové jedničky Jiřího Lehečky (24), si hraje na modelku. Zatímco její milý vystřídal čtyři soupeře, než mu vystavil osmifinálovou stopku favorit Zverev, Lucka se blýskla celou řadou outfitů.
Triko s jahůdkami, mikina z oficiálního fanshopu, šatečky s vražedným výstřihem či rafinované síťované. Ve všem jí to seklo! „Fandím svému nejmilejšímu hráči,“ smála se, zatímco Jirka reagoval: „Jsi nej!“