Golfistka Nelly Kordová: Přivezla ženicha do Prahy
Ve Zlaté uličce jí cestou z Hradu upadl mobil, ale to byla jediná drobná mrzutost. První dáma světového žebříčku golfistek Nelly Kordová (27) si užívá Prahu
sakumprásk i se snoubencem.
Mladší dcera věhlasného tenisového otce Petra si odskočila z Floridy, aby protáhla matičkou stověžatou svého nastávajícího, podnikatele Caseye Gundersona. A aby nevyšla ze cviku, v resortu kousek od Berouna Nelly párkrát praštila holí do míčku.
Snoubence českou metropolí provázela i Nellyina maminka Regina, kterou v následujících měsících čeká spousta rodinných radostí. Do svazku manželského totiž nemá vstoupit jen Nelly, ale taky nejmladší Sebastian, který o ruku požádal dceru Pavla Nedvěda Ivanku. A aby toho nebylo málo, stane se taky podruhé babičkou. Nejstarší dcera Jessica totiž nedávno oznámila, že čeká malému Greysonovi přibude sourozenec.