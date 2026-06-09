Golfová královna Kordová ovládla US Open: Pláč za 52 milionů
Odehrála nejtěžší jamky v životě. Ustála to v hlavě, zvedla nad hlavu trofej prestižního turnaje US Open a utržila odměnu ve výši 51,9 milionu korun. Americká golfistka s českými kořeny Nelly Kordová (27) se pak musela štěstím vyplakat rodičům na rameni!
„Přijdu si, že jsem ve snu, o kterém jsem snila už jako malá holka,“ nemohla uvěřit mladší ze sester Kordových. „Tuhle trofej strašně moc chtěla. Už dlouho,“ přitakal její otec a slavný český tenista Petr Korda (58), kterému hned po triumfu skočila kolem krku.
Vyhrála čtvrtý major v kariéře a jako první golfistka od roku 2013 i dva úvodní majory sezony (ještě Chevron). Golfem si za kariéru vydělala už na 446 milionů korun a je třetí nejvýdělečnější ženou v historii oboru.